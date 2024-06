KrF-stjerne i vest gir seg – vil ta fra kirker vigselsrett

– Alt har sin tid. Nå skal jeg åpne et nytt kapittel, sier Astrid Aarhus Byrknes.

Tirsdag ga Kristelig Folkepartis vararepresentant fra Hordaland beskjed til nominasjonskomiteen om at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget, men gir seg etter to perioder som 1. vara.

Nå varsler Byrknes til Vårt Land at denne perioden også blir hennes siste i lokalpolitikken, der hun er innvalgt i kommunestyret i nye Alver kommune.

Dermed forsvinner en av Vestlands-KrFs mest markante og suksessrike skikkelser. Byrknes har nemlig klart noe få KrF-politikere har gjort: vinne et ordførerverv tre valg på rad.

Foruten Torhild Bransdals velmaktsdager som ordfører i Vennesla (1999-2017), er det ingen i KrF som overgår Byrknes tid som ordfører i gamle Lindås kommune (2007–2019) på denne siden av årtusenskiftet.

– Jeg er et veldig engasjert menneske og kommer ikke til å sette meg på en stol, forsikrer hun selv.

Vårt Land treffer Byrknes på en solrik dag i Oslo, der hun har vikariert for Dag Inge Ulstein på Stortinget i noen uker. I dette intervjuet snakker hun om:

Kometkarrieren i lokalpolitikken, der hun var ordfører i Lindås i 12 år.

Verdispørsmålet hun skiller lag med sitt eget parti om: vigselsrett.

Da hun sang fra talerstolen under dødshjelp-debatt i Stortinget.

Valgnatta som endret alt: – Det var et sjokk

– Jeg husker valgnatta i 2007, som om den var i går, mimrer Byrknes 17 år senere.

KrF i Lindås gjorde ikke et spesielt godt valg til kommunen å være – 14 prosent. Så begynte forhandlingene.

– Midt på natta ringte forhandlingslederen og sa: «du kan holde deg hjemme fra jobb i morgen, for du skal være ordfører». Det var et sjokk, sier hun.

Det ble starten på en kometkarriere i lokalpolitikken for Byrknes og noen gullår for KrF i kommunen.

Byrknes ble gjenvalgt to valg på rad. Lindås KrF ble største parti ved valgene i 2011 og 2015 med sterke 26,4 og 28,2 prosent. Først da Lindås ble fusjonert med Radøy og Meland til nye Alver kommune, var det slutt.

– Hvordan fikk du det til?

– Jeg tror årsaken er kontakten jeg fikk med folk og bedrifter. Hverdagspolitikk har alltid appellert til meg og døren min var åpen. For meg var det viktig å lytte, selv om jeg ikke alltid kunne gjøre noe. Å være tett på var min greie. Bare det å ha noen å snakke med, betydde noe for mange. Jeg tror folk så at jeg brydde meg.

Mest stolt er Byrknes av arbeidskirken hun fikk bygget i regionsenteret Knarvik, som i tillegg fungerer som et kulturhus. Dernest av kontakten med næringslivet lokalt.

ASYLPOLITIKK: Før intervjuet holder Astrid Aarhus Byrknes appell på Mennesker i limbos markering om å la ureturnerbare asylsøkere være i fred. (Erlend Berge)

Mener KrF må ta en kjønnsdebatt

Det var aldri åpenbart at Astrid Aarhus Byrknes skulle bli politiker, ei heller at KrF skulle bli partiet hennes i 2007.

– Jeg hadde aldri vært med i et parti før og var ikke med i KrF. De må ha sett noe i meg og at jeg kunne passe i KrF. Verdiene som KrF bygger politikken sin på, appellerte til meg som den jeg er og som kristen. Men det kunne godt blitt andre partier og det er ikke alt jeg har vært enig med KrF i, betror Byrknes.

– Hva har du vært uenig med KrF i? Hva har vært vanskelig?

– Mange ting er krevende i KrF. Vi må tørre å snakke om ting som er vanskelig og vi er uenig om. Det med kjønn må vi for eksempel drøfte og løfte mer. Det samme gjelder kommuneøkonomi. Jeg er også opptatt av forsvaret og brenner for heimevernet. Vi kunne tatt et større rom i forsvarspolitikken.

FREMTIDSPLANER: Nå vil Astrid Aarhus Byrknes bruke mer tid på jobben sin ved Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, på barnebarna og på frivillighet. (Erlend Berge)

Vil vrake kirkelig vigselsrett

– I 2018 var du i en VG-sak om at alle KrFs ordførere var villige til å vie homofile. Er det en vanskelig sak?

– Det tror jeg er vanskelig å snakke om, fordi en fort faller i en felle der man tenker at det er enten eller.

KrF stemte nei da Stortinget vedtok felles ekteskapslov i 2008 og åpnet for at homofile kan gifte seg og få samme rettigheter som andre ektepar.

KrF tar ikke til orde for omkamp om ekteskapsloven, men partiprogrammet løfter fram «samlivet og familielivet med mor, far og barn» som best.

– For meg i ordførervervet var det viktig å svare ja på at jeg kunne vie homofile, fordi det ikke handler om teologi og tro, men er en juridisk sak, sier Byrknes.

Norsk lov gir ordførere vigselsrett. Som «den politiske lederen og juridiske personen i kommunen», var det hennes ansvar, forklarer hun.

– Så lenge vi har lover for alle, skal ikke jeg blande meg i valgene folk tar i livet sitt. Personlig kan jeg ha et annet syn, men for meg er de viktig at folk skal velge selv, svarer.

FIKK TRUSLER: Som ordfører i Lindås fikk Astrid Aarhus Byrknes trusler da kommunen gikk inn for å åpne asylmottak under flyktningkrisen i 2015. – Jeg fikk trusselbrev, anonyme telefoner og høyreekstreme møtte opp da vi skulle ha folkemøte, sier hun. (Erlend Berge)

– Mener du personlig at man bør organisere dette med giftermål slik?

– Jeg mener vigselsretten egentlig burde vært lagt til det det juridiske, altså borgerlig vigsel. Hvorfor skal alle typer tros- og kirkesamfunn ha vigselsrett? For meg er dette en juridisk pakt mellom to mennesker.

Her er hun på kollisjonskurs med eget parti: KrF vil «videreføre ordningen med vigsel i regi av tros- og livssynssamfunn».

– Jeg skal ikke si at KrF må kjempe for den saken, men dette er min personlige mening.

– Men ønsker du å sparke opp til en debatt i eget parti?

– Ja, det er det jeg tenker.

RETNIGNSVALGET I 2018: – Hvorfor måtte det skje så fort? Mange følte at de nesten ble tvunget inn i en beslutning, der de enten var «rød» eller «blå». Jeg ønsket ikke å ta det valget og var «gul», sier Astrid Aarhus Byrknes om KrFs opprivende retningsstrid i 2018. (Erlend Berge)

---

Astrid Aarhus Byrknes (KrF)

Født i 1963 og er 61 år gammel. Utdannet sykepleier.

Før hun ble politiker, ledet hun et sykehjem i Bergen, som hun var med på å bygge opp.

Jobber nå som samfunnskontakt og rådgiver i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Fra 2019 er hun gruppeleder for KrF i kommunestyret i Alver.

---

Sang fra Stortingets talerstol under dødshjelp-debatt

I Stortinget har Byrknes vært KrFs «super-vara» i Utenriks- og forsvarskomiteen, først for Knut Arild Hareide og så for Dag Inge Ulstein.

I 2014 skapte hun overskrifter da hun, trolig som første representant noen gang, sang fra Stortingets talerstol under en debatt om aktiv dødshjelp.

Byrknes avsluttet innlegget sitt om å prioritere «livshjelp og lindrende omsorg» med et vers av Vamps «Men går eg over engene».

– Da ble det oppstandelse i Vandrehallen og det som var av medier kastet seg over meg, minnes Byrknes.

Du kan se Byrknes synge i videoen under:

Astrid Aarhus Byrknes synger mot aktiv dødshjelp fra Stortingets talerstol Astrid Aarhus Byrknes synger mot aktiv dødshjelp fra Stortingets talerstol (Stortingets videoarkiv)

KrF-profilen har enda en sanghistorie på lur:

– Jeg fikk med meg blant andre Liv Signe Navarsete på «Vi skal ikkje sove bort Sumarnatta» da Utenrikskomiteen besøkte ambassadøren i Washington samme år. Det var visst ikke vanlig på formelle besøk hos ambassadøren, men det ble allsang, sier Byrknes fornøyd.