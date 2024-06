Seks nye ubåter, dronestrategi og luftvern som skal beskytte Oslo-området

– Med seks ubåter vil Forsvaret til enhver tid kunne operere flere ubåter på patrulje samtidig i norsk farvann. Det vil vesentlig øke Norges evne til både avskrekking og overvåking av norske områder, sier leder Ine Eriksen Søreide (H) i forsvarskomiteen.

Stortinget har også blitt enige om å få på plass langtrekkende luftvern til det sentrale østlandsområdet, inkludert Oslo. Planen skal gjelde i tolv år fremover.

– Det er et veldig befolkningstett område, men det er også et område der sentrale samfunnsinstitusjoner må beskyttes, sier Søreide.

Regjeringens forslag var å bevilge totalt 600 milliarder ekstra over de neste 12 årene, men Stortingets forlik øker summen med ytterligere 11 milliarder kroner i planperioden.

Det skal også utarbeides en overordnet dronestrategi, sier komiteens medlemmer.

– Vi ønsker også en utvidet dronesatsing. Ikke bare for å bruke droner i fremtiden, men for å ha mottiltak mot droner. Den teknologiske utviklingen går så raskt at vi er nødt til å være frampå, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp).

---

Fakta om de viktigste endringene som Stortinget går inn for:

* Et enstemmig storting går inn for innstillingen om langtidsplanen for Forsvaret.

* Regjeringen la fram sitt forslag til langtidsplan i april. De foreslo å bruke til sammen 1624 milliarder kroner på Forsvar fram til 2036.

* Over tolvårsperioden var det en økning på 600 milliarder kroner ekstra, sammenlignet med fjorårets budsjett. Forliket tirsdag innebærer en økning på 11 milliarder kroner på toppen av dette.

* Enighet om anskaffelse av ytterligere ett langtrekkende luftvern som skal beskytte Østlandet og det sentrale hovedstadsområdet.

---