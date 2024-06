Forskningsministeren klinte med ansatt i departementet – holdt det skjult

– Før vi skilte lag og dro hver til vårt, hadde vi en god prat som endte med at vi kysset. Dette burde ikke skjedd. Dette var en uprofesjonell hendelse i en ellers profesjonell relasjon, skriver Hoel til Aftenposten, som omtalte saken først.

Først etter at avisa begynte å undersøke saken, informerte Hoel statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om hendelsen. Da hadde det gått tre uker.

– Det var noe spontant, tankeløst og pinlig som jeg ikke ønsket å snakke med noen andre om, sier Hoel til NTB.

Han er også klar på at han ikke har planer om å gå av som følge av hendelsen.

– Jeg skal fortsette som forsknings- og høyere utdanningsminister, sier han.

Støre: – Skal ikke skje

– Slikt skal ikke skje. Det har Hoel vært tydelig på, både til meg og i pressen. Han har erkjent at dette ikke er greit. Det har jeg også sagt til ham, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Til Nettavisen sier Støre at han fortsatt har tillit til Hoel.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Støre må rydde opp i regjeringen sin.

– Det burde vært elementært for alle statsråder, selv i denne regjeringen, at departementene ikke er en egnet sjekkearena for statsråder, sier hun til VG.

– Uprofesjonell og upassende

Kysset skjedde etter en forskningskonferanse på Sentralen i Oslo. Etter konferansen deltok Hoel i en middag med flere andre fra konferansen, samt ansatte i sitt eget departement. Turen gikk så til bakgården mellom utestedene The Whisky Bar og The Dubliner, der kysset skjedde.

Både Hoel og ekspedisjonssjefen er klare på at hendelsen var uprofesjonell og ikke burde skjedd. Hoel sier også at det var en enkeltstående hendelse, og at noe lignende ikke har skjedd før.

– I ettertid er det lett å se at hendelsen var uprofesjonell og upassende og et utslag av dårlig dømmekraft, skriver Hoel videre til Aftenposten.

Gjelsvik måtte gå

– Nei, slikt skal ikke skje mellom statsråd og ekspedisjonssjef. Det har ikke skjedd før og kommer ikke til å skje igjen, sier kvinnen.

I fjor fikk tidligere kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) refs av Støre etter en lignende hendelse. Han klinte da med en ansatt på Kommunaldepartementets sommerfest.

Gjelsvik gikk av som statsråd i oktober.