Tómasdóttir hadde ved 4-tiden lokal tid natt til søndag 32,1 prosent av stemmene, mot Jakobsdóttirs 25,8 prosent.

– Det virker for meg som at alt går i retning av at Halla Tómasdóttir blir Islands neste president, og jeg ønsker henne masse lykke til, sier Jakobsdóttir til Morgunblaðið.

Ikke sikker selv

Tómasdóttir selv var natt til søndag selv ikke sikker på seieren.

– Jeg har det fantastisk. Jeg vet at det ikke er over før det er over. Så jeg prøver bare å beholde roen og puste dypt, sier hun til avisa.

Island har rundt 267.000 stemmeberettige personer. Ved 4-tiden var drøyt 114.411 stemmer opptalt.

På de neste plassene ligger Halla Hrund Logadóttir med 15,2 prosent. På de neste plassene ligger Jón Gnarr (11,5 prosent) og Baldur Þórhallsson (8,6 prosent).

Halla Tómasdóttir har fått klart stemmer i alle landets seks valgkretser. Aller best gjorde hun det i nordøst, der hun underveis i opptellingen lå på 36,5 prosent.

Jevnt på målingene

På meningsmålingene i forkant av valget lørdag har Tómasdóttir, Jakobsdóttir og Logadottir ligget jevnt.

Jakobsdottir representerer partiet De venstregrønne og var statsminister fra 2017 og fram til april i år, da hun trakk seg for å stille som presidentkandidat. I et land der presidentkandidatene ofte stiller som partipolitisk uavhengige, har Jakobsdottir blitt kritisert for å være for politisk for rollen. Hennes håndtering av en serie vulkanutbrudd den siste tiden er imidlertid vel ansett.

Tómasdóttir er forretningskvinne og kom på andreplass i presidentvalget i 2016, mens Logadottir er ekspert på miljø og energi og er for tiden professor ved Harvard.

Gudni Johannesson stilte ikke

På Island har presidenten en stort sett seremoniell rolle og skal stå som en garantist for grunnloven og det nasjonale fellesskapet.

Dagens president Gudni Johannesson har vært svært populær og ble gjenvalgt i 2020 med hele 92 prosent av stemmene. Han varslet imidlertid i sin nyttårstale at han ikke tok gjenvalg.