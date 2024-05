– Nå har jeg altså varslet nominasjonskomiteen i Agder at jeg ikke tar gjenvalg, sa Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land torsdag kveld.

Straks meldingen ble kunngjort, entret Jørgen Kristiansen scenen. Den erfarne Kristiansands-politikeren meldte seg igjen til tjeneste på sin egen Facebook-side 20 minutter etter at nyheten om Ropstads nei til renominasjon gikk ut i verden:

«Nå som det er klart at Kjell Ingolf Ropstad ikke ønsker gjenvalg til Stortinget, så er jeg villig til å stille meg til tjeneste for Agder KrF til stortingsvalget i 2025.»

Kristiansen har tidligere sagt til Vårt Land at han ville stille til nominasjonskamp, uavhengig av hva Ropstad bestemte seg for.

– Jeg ønsker jo førsteplassen, men det er partiet som må avgjøre det, sier han til Vårt Land.

Jeg kan jo bare sitere Jon Lilletun: Tillit kan du aldri kreve, tillit kan du kun bli gitt — Jørgen H. Kristiansen

Siden valgkretsene Aust-Agder og Vest-Agder stiller samme liste, vil han måtte konkurrere med andre profiler om førsteplassen.

– Jeg kan jo bare sitere Jon Lilletun: Tillit kan du aldri kreve, tillit kan du kun bli gitt. Og jeg håper at jeg blir gitt den tilliten, sier den erfarne KrF-politikeren.

Han beskriver seg selv som konservativ, og nevner familiepolitikk, næringslivet og friskolene som hjertesakene sine. Samtidig er han tydelig på at han vil kjempe for Agder fra Stortinget.

Kristiansen er i dag vararepresentant for KrF på Stortinget, og satt i bystyret i Kristiansand frem til 2023. Han var også varaordfører i byen mellom 2011 og 2019.

– Landet trenger en ny retning og en ny regjering, og jeg vil gjerne bidra til det. Jeg synes det er tragisk at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har klart å finne rom for en statsråd fra Sørlandet i sin regjeringstid. Det er ikke bare påfallende, det er trist.

Kristiansen sier også at han vil takke Ropstad for mange år med det han kaller fantastisk tjeneste for partiet og landet.

VARAKVINNE: Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) er i dag vararepresentant til Stortinget og fylkesvaraordfører i Agder.

«Jeg er topp motivert og stiller meg til disposisjon»

I dag er Jørgen Kristiansen andre stortingsvara etter Ropstad. Første vara er Jorunn Gleditsch Lossius. Hun er leder i fylkeslaget og fylkesvaraordfører i Agder.

Som leder i Agder KrF fikk Lossius vite at Ropstad takker for seg noen dager før det ble kunngjort. Nå vil hun ta steget opp.

– Jeg ønsker plassen som listetopp, og jeg er topp motivert. Jeg har vært vararepresentant til Stortinget i to perioder, fast møtende representant på Stortinget i to og et halvt år, og er nå fylkesvaraordfører i Agder, så jeg mener meg godt rustet til å fylle plassen etter Ropstad.

Lossius har som Kristansen også vært varaordfører lokalt, hun i Lillesand. I fjor stilte hun til valg som nestleder i KrF, men måtte gi tapt for Ida Lindtveit Røse.

«Ærefullt og ansvarsfullt å sitte på Stortinget»

– Hva er det med Stortinget som trekker?

– Det er både ærefullt og ansvarsfullt å sitte på Stortinget. Jeg får representere en region og mange kommuner med ulike utfordringer og muligheter, jeg får mulighet til å fremme viktige saker.

– Hva skal til for at du blir listetopp i Agder?

– Det handler om tillit, noe jeg har fått og får, både som vararepresentant i dag og som fylkesvaraordfører. Så blir det opp til nominasjonsmøtet i desember å velge hvem som skal stå øverst på KrFs liste.

Nytt thriller-valg

Krisevalget i 2021 ga KrF en smell: Under sperregrensen med 3,8 prosent – og bare tre stortingsrepresentanter.

Valget i 2025 blir en thriller: For klatrer KrF over sperregrensen kan stortingsgruppen bli mer enn doblet.

Hvem som topper KrFs stortingslister avklares i løpet av november.

