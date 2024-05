Islamkritiker kan ha vært mål for knivangrep på marked i Tyskland

Bild har lagt ut flere bilder av det som skal være gjerningsmannen som stikker en politibetjent. På bakken ligger en annen person som skal være knivstukket.

Gjerningsmannen ble så skutt av politiet, og skadene betegnes som alvorlige. Mannen skal opereres. En polititalskvinne opplyser til avisa at situasjonen er avklart.

– Et skytevåpen ble brukt mot angriperen, heter det i en uttalelse fra Mannheim-politiet. Nødetatene rykket ut i stort monn, og trikkene i området ble stanset.

Ifølge Bild var det en kjent tysk islamkritiker som var mål for angrepet. Han hadde deltatt på et møte med en islamfiendtlig organisasjon da gjerningsmannen gikk til angrep like etter klokka 11.30, ifølge avisa. Tilstanden for islamkritikeren er uklar.

Ifølge den antiislamske aksjonsgruppen Pax Europa, som sto bak aksjonen, fikk islamkritikeren Michael Stürzenberger alvorlige sår i både ansiktet og et bein.

Tysklands statsminister Olaf Scholz fordømmer hendelsen, og kaller den «forferdelig».

– Mine tanker er med ofrene. Vold er helt uakseptabelt i vårt demokrati. Gjerningsmannen må straffes hardt, skriver Scholz på X.

Stürzenberger beskriver seg som en islamkritisk journalist. Han har vært medlem i flere ytre høyre- og islamfiendtlige organisasjoner, blant dem anti-innvandringsorganisasjonen Pegida.

Mannheim ligger sørvest i Tyskland, i delstaten Baden-Württemberg.