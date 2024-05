Dagen halverer antall papirutgaver

– Det har for oss bare vært snakk om et tidsspørsmål og nå gjør også vi det, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk til egen avis. Dagen vil fra 17. juni komme ut tirsdag, torsdag og lørdag.

Dagen skriver at 64 % av avisens abonnenter allerede er heldigitale. Avisen melder også at abonnementsprisen vil forbli uendret selv om man nå går fra å motta seks aviser i uken til tre.

I en leder på dagen.no skriver Selbekk at økte kostnader for trykk og distribusjon har bidratt til at man vil bruke mer penger på innholdsproduksjon og mindre på å produsere papiravisen.

Korsets Seier, som i dag kommer som bilag til Dagen på fredager, vil fortsatt utgis på papir og følge lørdagsavisen, melder Dagen.

Dagen hadde et opplag på 16.807 i andre halvår 2023.