Israel omtaler ICC-aktors ønske om arrestordre som skammelig

I tillegg til den israelske statsministeren og utenriksministeren, ber sjefaktor Karim Khan i Den internasjonale straffedomstolen også om arrestordre for tre Hamas-ledere.

– Khan nevner forsvarsministeren og statsministeren i samme åndedrag som de avskyelige nazi-monstrene i Hamas – en historisk skam som vil bli husket for alltid, sier israels utenriksminister Israel Katz.

Bakgrunnen er påstander om krigsforbrytelser i krigen på Gazastripen og i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Et panel skal nå ta en avgjørelse i saken.

Katz omtaler Khans arrest-ønske som skandaløst og noe som utgjør et angrep på ofrene fra 7. oktober, da Hamas gikk til angrep på Israel.

Ministeren sier at Israel skal danne en spesialkomité som skal kjempe mot aktors ønske. Landet skal også benytte seg av diplomatiske virkemidler i saken, ifølge Katz.

– Jeg planlegger å snakke med utenriksministre i ledende land i verden slik at de motsetter seg aktorens beslutning og kunngjør at selv om en ordre blir gitt, har de ikke til hensikt å håndheve den.

Også Hamas krever at aktorens ønske om arrestordre mot sine ledere blir avvist. Gruppen uttaler også at en mulig arrestordre mot Netanyahu og Gallant «kommer sju måneder for seint».