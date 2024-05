Venstre inntar ofte i rollen som advokat for ytringsfrihet. Men når Stortinget tirsdag skal behandle en serie forslag om grunnlovsendringer, gjør partiet en «sjelden» manøver:

Partiet stemmer ned et forslag fra eks-leder Trine Skei Grande og profiler i egne rekker. Det handler om å føye til ordet «religion» i ytringsfrihetsparagrafen – paragraf 100 i Grunnloven.

– Tidspunktet er feil. Om man ikke er påpasselig, kan et slikt forslag få effekter vi ikke ønsker, sier partiets konstitusjons-politiker, Grunde Almeland, til Vårt Land.

Men for Frp er tiden mer enn moden. Partiet «overtar» nemlig Venstre-forslaget og gjør det til sitt i Stortinget.

Grande og kolleger ville sikre religionskritikk litt ekstra

Forslag om endringer i Grunnloven stemmes over i stortingsperioden etter at de er blitt fremmet. Og det var tidligere partileder Trine Skei Grande sammen med Solveig Schytz og Carl-Erik Grimstad som signerte følgende forslag i september 2020:

«Frimodige ytringer om statsstyringen, religion og et hvilket som helst annet emne er tillatt for enhver».

Ordet religion skulle inn i lovteksten – selv om dagens paragraf 100 anses å dekke ytringer om religion.

Venstre-trioen begrunnet det med at «religion er i en annen stilling enn mye annet – særpreget ved troens karakter, dens store personlige betydning for mange mennesker og dens evne til å bevege».

– Det er derfor viktig å tydeliggjøre at ytringsfriheten også omfatter retten til religionskritikk, skrev Grande og co.

PARKERER: Når Stortinget tirsdag behandler et forslag om endring av Grunnloven fra Trine Skei Grande og tidligere Venstre-representanter, vil Venstres Grunde Almeland stemme mot det. (Terje Bendiksby/NPK)

Tidsånden er en annen. – Det er signaleffekter

Men nå er tidsånden en annen. Debattklimaet et annet. Og et svært bredt stortingsflertall – og Venstre selv – trekker i bremsen.

Almeland avfeier slett ikke Grande og eks-kollegaens tankesett.

– Men hvis man skal gjøre endringer i den paragrafen, så trenger man en litt større debatt og en bredere felles forståelse av hva endringen vil innebære, sier Almeland, medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Skyldes det også uro for signaleffekten forslaget vil ha?

– Ja, det er signaleffekter her i den tiden vi er inne nå. Måten blant annet Frp argumenterer på i innstillingen til forslaget, deler vi ikke.

---

Snu i Grunnloven

Tirsdag – få dager etter grunnlovsdagen – behandler Stortinget 13 ulike forslag om endringer i Grunnloven.

Fremstøtene handler blant annet om allemannsretten, dyrka mark, menneskerettigheter og retten til bolig.

Det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen som avgir innstilling om grunnlovsforslag – i forkant av stortingsdebatt og vedtak.

---

Slik forklarer Almeland hvorfor han sier stopp

Ifølge Almeland krever et vedtak av Venstre-trioens fremstøt bedre forarbeid enn det har vært mulighet til ved denne korsveien.

– Men med et polarisert debattklima og mulig fare for muslimhets som bakteppe bør forslaget ikke vedtas?

– Ja, det er en av grunnene. Men det er viktig for meg å presisere at skal man gjøre endringer i paragraf 100, så mener jeg at Stortinget i fellesskap må være helt enige om hva den endringen betyr. Jeg ser ikke at vi klarer å bli det nå. Også derfor er tidspunktet heller ikke riktig.

Om man ikke er påpasselig, kan et slikt forslag få effekter vi ikke ønsker. — Grunde Almeland, Venstre-medlem i Kontrollkomiteen

Frp heiser frem innskrenkinger – står alene

Fremskrittspartiet har stikk motsatt oppfatning – og står helt alene i saken. Veteranen Carl I. Hagen er partiets representant i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han trekker opp trekk som truer i partiets såkalte merknad:

At man fra en rekke land nå ser innskrenkinger i ytringsfriheten.

En rapport fra Civicus i 2024 viser at den er under press i 118 av verdens 198 land.

Og at det å hindre krenking av religion, nettopp er et av argumentene for å innsnevre ytringsfriheten.

FRP-TALSMANN: Carl I. Hagen (80) er Frps mann i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Partiet peker på at krenking av religion brukes som begrunnelse for å stramme inn ytringsfrihet i flere land. (Beate Oma Dahle/NTB)

Trekker også inn Kristelig Folkepartis Ungdom i varskoet

Frp viser til at «det også i Norge» er stemmer som tar til orde for at «religionskritikk er blasfemi og derfor ikke burde være beskyttet av ytringsfriheten».

– Både i Danmark og Sverige er det blitt gjeninnført blasfemilignende paragrafer, og Kristelig Folkepartis Ungdom har diskutert gjeninnføring av blasfemiparagraf i Norge, heter det i Frps merknad.

Derfor fremmer Frp det som var Venstres opprinnelige forslag til avstemning.

Almeland sier han «på ingen måte» deler Frps virkelighetsforståelse og faren for innføring av blasfemiparagrafer.

– Nettopp religionskritikk er viktig i en offentlig opplyst samtale og dette er allerede vernet av Grunnloven i dag. Det er det ikke tvil om.