Unge voksne svikter nettavisene

I 2017 leste 72 prosent av nordmenn i alderen 20 til 24 år en nettavis daglig, men i 2023 har tallet sunket til 51 prosent. Det viser tall Klassekampen har fått fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norsk mediebarometer 2023 viser at 47 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år leser en nettavis daglig, en nedgang på åtte prosent fra 2022. Samtidig ser 79 prosent i samme aldersgruppe nyheter gjennom sosiale medier, spesielt Tiktok.

Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken, i VG, mener det er bekymringsfullt at unge får nyhetene sine gjennom ikke-redaktørstyrte medier.

– Vi har en sterk posisjon blant de unge, men ser på tallene våre at det er en utfordring å nå dem – ikke minst i konkurranse med sosiale medier, sier hun.

Medieforsker Tellef Raabe påpeker at nettaviser har vært uendret i format de siste 15–20 årene, og at mediebransjen lenge har slitt med å nå de unge. Mens man gjerne forventer at når folk kommer i etableringsalder, så vil de starte å betale for nyhetsmedier, er det ikke noen naturlov, sier han.

– Mediebruk handler i stor grad om sosialisering. Når papiraviser fases ut fra norske kjøkkenbord og hyllene på Rema, kan det føre til at merkevarene blir mindre synlige, og at folk ikke har et så sterkt forhold til dem.