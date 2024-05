Støre: Et dødt barn er et dødt barn

Nordens støtte til Ukrainas kamp mot russiske invasjonsstyrker ble inngående diskutert da statsministrene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island møttes i Stockholm mandag. Tysklands statsminister Olaf Scholz var også invitert.

På pressekonferansen etter møtet advarte imidlertid statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mot å vende blikket bort fra Israels krigføring på Gazastripen.

– Det globale sør følger med på oss. Er det doble standarder i måten vi kommenterer det som skjer i Ukraina på, spurte han.

– Dette er ikke et enkelt spørsmål, men vi må være klar over det. Det er derfor jeg mener at et liv er et liv. Et dødt barn er et dødt barn. Det må vi være åpne og tydelige på, sa Støre.