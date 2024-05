I forslaget til revidert nasjonalbudsjett understreker regjeringen at det er Landbruks- og matdepartementet som har ansvar for å følge opp statens forpliktelse til å skaffe tilleggsareal som skal bli vinterbeite for reinbeitedistriktene Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Å finne nye beiter til de to reinbeitedistriktene på Fosen var en del av det som ble avtalt i meklingsprosessene.

Til dette foreslår regjeringen å øke posten Spesielle driftsutgifter under Landbruks- og matdepartementet med 2 millioner kroner.

Staten skal sørge for regulering og avtaler

Regjeringen understreker at valg av areal skal gjøres i samråd med reindriften, og at det må ha en slik kvalitet at det oppfyller reindriftslovens paragraf 8. Deretter kommer reguleringsprosesser som gjør det mulig at reinbeitedistriktene kan ta arealene i bruk og regjeringen tar sikte på at nye beiter kan tas i bruk vinteren 2026-2027.

«Staten tar ansvar for at det inngås avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere», skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Følger opp mekling og tiltakspakke

Regjeringen øker i sitt reviderte budsjett også flere poster som angår reindrift.