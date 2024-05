For tredje år på rad: Regjeringen rydder og vrenger i bistanden

Regjeringen vil øke bistandsbudsjettet med 1,1 milliarder kroner. 500 millioner ferske kroner skal gå til akutt bistand til Gaza, som følge av krigens ødeleggelser. I tillegg blir rundt 500 millioner omdisponert til Gaza fra annen humanitær innsats. Dette kommer frem i årets reviderte nasjonalbudsjett.

Det er tredje vår på rad at regjeringen rydder utviklingsbudsjettet som stortingsflertallet vedtok halvåret tilbake.

Med bakteppe av Ukraina-krig og økt flyktningstrøm benyttet regjeringen grepet som er såkalt ODA-godkjent og «lovlig»: De lar midler fra selve bistandsbudsjettet finansiere hjelp til flyktninger her hjemme.

Regjeringen begrunner dette med at anslaget på hvor mange ukrainske flyktninger som kommer til Norge, er økt.

I statsbudsjettet anslo regjeringen at det kun ville komme 20.000 ukrainere i 2024. Nå er tallet økt til 30.000. I tillegg ser de for seg at det vil komme 5.000 fra andre land. Regjeringen mener 10.000 flere ukrainske flyktninger, vil gi en økt kostnad på rundt 1,2 milliarder kroner. Disse pengene flytter regjeringen i stor grad hjem fra bistandsbudsjettet.

Flytter penger fra utlandet til Norge

Ett av de hardeste kuttforslagene kommer i det internasjonale klimaarbeidet. Regjeringens forslag om en ny statlig garantiordning for fornybar energi i utviklingsland er hovedtaperen. Prestisjeprosjektet, som lover 5 milliarder kroner i garantier til de som arbeider med fornybare energiprosjekter i utlandet, får ikke inngå avtaler eller utstede noen form for garantier i 2024. Regjeringen sier arbeidet med fondet fortsetter, og at de vil få utstede sine første garantier i første halvår av 2025. I tillegg kommer et generelt kutt på 112 millioner til internasjonalt klima -og miljøarbeid, og et kutt på 59,6 millioner kroner til den internasjonale klima- og skogsatsningen.

Alt skal brukes på Gaza og på økte flyktningkostnader hjemme i Nroge.

Potten som sivilsamfunnets organisasjoner søker fra, blir også mindre. Her flytter regjeringen 100 millioner kroner til Gaza og hjem til Norge. De skriver at dette ikke vil påvirke søknadsrunden for 2024.

I tillegg er det store kutt i bevilgningene til menneskerettighetsarbeid. Her kuttes det 60,5 millioner kroner som skulle hjulpet flyktninger i Jordan, Libanon og Syria, samt internt fordrevne i Sør-Sudan.

Det blir også kuttet 125 millioner kroner i Norges globale helsearbeid. Også matsikkerhetsprosjekter blir barbert med 100 millioner. Her skal innsparingene i stor grad skje ved å senke norsk innsats på matsikkerhet i afrikanske land.

---

Her vil regjeringen kutte internasjonalt

Fornybar energi-fond: Kutt på 375 millioner.

Sivilt samfunn: Kutt på 185 millioner kroner.

Helsebistand: Kutt på 125 millioner kroner.

Miljø og klima: Kutt på 112 millioner kroner.

Matsikkerhet: Kutt på 100 millioner kroner.

Flyktninger, fordrevne og vertssamfunn: Kutt på 85 millioner kroner.

Utdanningsbistand: Kutt på 75 millioner kroner.

Regionbevilgninger til Europa og Sentral Asia kuttes med 86 millioner, mens bevilgninger til Afrika kuttes med 80 millioner og Afghanistan med 50 millioner.

Menneskerettigheter: Kutt på 60,5 millioner kroner.

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner: 22,6 millioner

Fred og forsoningsarbeid: Kutt på 20 millioner.

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning. Kutt på 5,2 millioner.

---

Trenger SV på laget

Regjeringen trenger flertall med SV for å få budsjettendringene vedtatt. I går gikk det ut klar melding fra SV-toppen om at partiet i vår vil kreve økt barnetrygd til de eldste barna for å kunne stemme Vedums opplegg igjennom.

For to år siden kjempet SV hardt for å snu kutt i bistandsposter. I fjor vår lot partiet derimot dette være og kjempet heller inn satsing på barnetrygd foran kampen for å snu 1,5 milliarder i bistandskutt.

Forhandlingene om det reviderte budsjettet kan starte i neste uke. I fjor var ikke avtalen mellom Ap og SV klar før 13. juni. Det var i siste liten - og bare tre dager før Stortinget gjorde endelig vedtak.

Reagerer: – Verden står i brann

Redd Barna er skuffet over at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke når én-prosentmålet for bistanden i 2024. Regjeringen ender opp med å gi 0,98 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI), selv med ekstrabevilgning til Gaza.

– Verden står i brann. Det er veldig positivt med økt støtte til Gaza og Ukraina, men dette er ikke tiden for å kutte i bistandsambisjonene for øvrig. Å kutte i utdanning, klima og helse vil gå hardt utover verdens barn, i en tid der deres rettigheter er under stadig økende press og det er flere konflikter enn noensinne. Nå setter vi vår lit til at SV klarer å forhandle inn den milliarden som mangler for at Norge når målet om 1 prosent til bistand, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge, kaller revidert nasjonalbudsjett gode nyheter for Gaza og Ukraina, men dårlige nyheter for verden forøvrig.

– Regjeringen bruker ostehøvelen på internasjonal bistand. I en tid der antidemokratiske krefter er på fremgang, hvor konsekvensene av krigen i Ukraina og klimakrisen svekket matsikkerhet i det globale Sør, er det feil retning å gå. Mindre til bekjempelse av fattigdom, vil gi en mer urolig og ustabil verden på sikt. Dette er ikke tiden for å prioritere ned støtte til sivilsamfunn, helse eller utdanning globalt, sier Kaj-Martin Georgsen, Norges generalsekretær i CARE.

– Verdens fattigste får en stadig mindre andel av norsk bistand. I revidert nasjonalbudsjett fortsetter denne urovekkende trenden. Afrika og de fattigste taper, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, i en pressemelding.

Også på politisk hold kommer det reaksjoner på regjeringens bistandsmanøver.

– Regjeringen tar over en milliard fra verdens fattigste for å bruke dem i Norge. Det betyr kutt i livsviktig utdanning, helsehjelp og sivilsamfunnsstøtte i de mest sårbare landene, sier Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

Artikkelen oppdateres





---

Revidert budsjett

Revidert nasjonalbudsjett er en melding til stortinget og forslag til omprioriteringer i inneværende statsbudsjett.

Forslaget legges frem i mai hvert år – og vedtas siste dag av Stortingets vårsesjon.

Støre-regjeringen er en mindretallsregjering. Den trenger støtte for å få revisjonen vedtatt. SV er foretrukket støttepartner.

---