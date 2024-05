Et hittil ukjent drama kan være under oppseiling i Senterpartiet før stortingsvalget neste år.

I Hedmark ligger Sp an til å miste én av sine to stortingsrepresentanter med klar margin. Fylkesleder Margrethe Haarr og co. kan få et umulig valg mellom to av partiets og fylkets største profiler.

For det er ikke sikker plass på valglista til både partileder Trygve Slagsvold Vedum og partiets unge fremtidshåp, justisminister Emilie Enger Mehl. Må en av dem ut?

– Vi ser også de ulike målingene, men det er fortsatt en stund til valget. Vi har tro på at Sp skal gå fram og beholde to mandater fra Hedmark, sier fylkesleder Margrethe Haarr til Vårt Land.

– Regjeringen vår har virkelig sett Innlandet og Hedmark. Vi har fått en rekke satsinger hit. Jeg håper velgerne ser viktigheten av Sp, utdyper hun.

Også Trygve Slagsvold Vedum sier planen er å vinne to mandater igjen. Les Sp-lederens svar senere i artikkelen.

Dystre utsikter: – Må opp minst 5 prosentpoeng i Hedmark

Medienes meningsmålinger tegner et dystert øyeblikksbilde av sjansene for to Sp-representanter fra Hedmark i 2025.

Nasjonalt er Sp mer enn halvert siden brakvalget i 2021, der partiet fikk 13,5 prosent av stemmene.

I april i år viste snittet av de nasjonale målingene 6,2 prosent. Det ville gitt 11 stortingsrepresentanter mot dagens 28.

Ingen målinger har blitt gjort i Hedmark siden stortingsvalget, men nettstedet Poll of polls beregninger basert på nasjonale tall tilsier at Sp ville fått 12 prosent i fylket i april.

– Skal man ha to mandater der, så må man ha cirka 17 prosent. Sp er langt fra det nå. Den nasjonale tendensen tilsier 12 prosent, sier Johan Giertsen når Vårt Land tar kontakt.

Han er jussprofessor og en av ildsjelene bak nettstedet Poll of polls, som samler partimålinger og gjør beregninger ut fra dem. Giertsen er Høyre-mann og driver nettstedet på fritiden sammen med Erna Solbergs spesialrådgiver, Lars Øy.

TALLKNUSER: Johan Giertsen er primus motor bak nettstedet Poll of polls. (Terje Pedersen/NTB)

Johan Giertsen: Dette er Sps håp i Hedmark

Sp fikk hele 28 prosent av stemmene i Hedmark ved stortingsvalget i 2021. Ved kommune- og fylkestingsvalget i fjor falt oppslutningen til 15 prosent samme sted, har Poll of polls beregnet.

– Da var de ikke så langt unna nivået som gir to mandater. Men Sp gjør det ofte bedre i lokalvalg enn stortingsvalg, minner Johan Giertsen om.

Samtidig mener han ett faktum gir grunn til forsiktig optimisme for Sp: I Hedmark har Sp en større velgerbase enn i andre deler av landet.

– Kan de beholde velgerne fra lokalvalget og mobilisere nok av basen i 2025, så har Mehl som 2.-kandidat en ganske god sjanse.

Vedum: – Planen er to mandater

Verken Trygve Slagsvold Vedum eller Emilie Enger Mehl har sagt offentlig om de ønsker gjenvalg. Sp-lederen skriver i en SMS til Vårt Land:

«Planen vår er å gjøre et valg som igjen sikrer to mandat fra Hedmark. Folk i Hedmark tjener virkelig på den politikken regjeringen fører».

Sps mål er fortsatt regjeringsmakt og Vedum har klargjort skrytelista over saker som gavner Hedmark før valgkampen:

«Satsing på et sterkt nasjonalforsvar, norsk matproduksjon og tjenester nær folk. Hverdagsøkonomien har vært krevende for folk, men vi har klart å holde ledigheten lav og i år vil folk igjen få reallønnsvekst».

Vil Sp sette Mehl på topp i et annet fylke? – Ikke diskutert

Johan Giertsen mener det er «nærliggende å tro at Sp vil gjøre hva de kan for å få Emilie Enger Mehl inn» på Stortinget.

Poll of polls-sjefen spør seg om Sp vil sette henne på toppen av valglisten i et annet fylke enn Hedmark, for å sikre henne plass.

– Det har vi ikke diskutert i det hele tatt, sier fylkesleder Margrethe Haarr når Vårt Land spør.

– Hvis både Emilie og Trygve ønsker gjenvalg, så er det naturlig at de stiller for Hedmark. Så skal vi gjøre vårt for å sikre et best mulig valgresultat, fortsetter Haarr.

Hun er selv fast møtende stortingsvara for Trygve Slagsvold Vedum denne perioden.

Mange Sp-profiler i faresonen

Det er ikke bare i Hedmark at Sp-profiler kan ryke ut av rikspolitikken, viser Poll of polls mandatberegning for april. Hele 17 av partiets 28 representanter hadde mistet plassen sin på Stortinget hvis det var valg.

Rundt om i landet har det lenge spøkt for en rekke representanter. Årsaken er at Sp ikke vært over sekstallet på snittet av målingene siden juli 2023 – før det ikke siden juni 2022.

To av navnene som ligger an til å ryke ut av Stortinget er:

Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark), som er Sps livssynspolitiker og medlem i Familie- og kulturkomiteen.

(Telemark), som er Sps livssynspolitiker og medlem i Familie- og kulturkomiteen. Kathrine Kleveland (Vestfold). Den tidligere Nei til EU-lederen er en selverklært «verdipolitiker».

Også to erfarne Sp-politikere, som hadde hatt gode sjanser på gjenvalg i 2025, takker av. Både Per Olaf Lundteigen (Buskerud) og Jenny Klinge (Møre og Romsdal) har varslet at de gir seg etter flere perioder på Stortinget.

I Sør-Trøndelag forsvinner dessuten et viktig Sp-navn ut: Ola Borten Moe varslet at han ikke tok gjenvalg da han trakk seg som Sp-nestleder og statsråd i fjor.