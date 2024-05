Det er sjelden kost i KrFs nominasjoner at kandidater lanserer seg selv til topps på stortingslister. Men den 24 år gamle stortingsrådgiveren med deler av livsløpet på Jæren er klar for å toppe KrFs liste i hovedstaden.

– Jeg stiller meg til disposisjon – inkludert førsteplassen. Selvsagt er det opp til nominasjonskomiteen, sier Clement Størksen.

Også Frps store «stemmesanker» blant unge menn, Simen Velle (også 24 år), har varslet det samme: At han sikter mot stortingsplass.

Og nettopp nærkamp mot den narkotikaliberale lederen av Fremskrittspartiets Ungdom er KrF-eren Størksen klar for.

– For meg er det en ypperlig konfliktlinje. Jeg ønsker meg en atskillig strengere narkotikapolitikk enn ham, sier han.

Bollestad og KrF på «mannejakt». Passer han inn der?

Nominasjonskomiteens jakt på listekandidater for Oslo KrF er knapt startet. Men Størksen sier han har fått såpass med oppfordringer at han velger å kaste seg frempå. Og vil snakke med Vårt Land om det.

Det gjør han bare to uker etter at KrF-leder Bollestad i Vårt Land avdekket partiets strategi for å vinne nye velgere. Ett av de tre målene: Jakte KrF-velgere blant unge menn.

Størksen mener han kan bidra:

– Jeg vil skape engasjement for KrF både blant unge menn og kvinner. i Oslo – og bidra til at både unge kvinner og menn deltar for KrF. Man har jo tilhold i en generasjon. Og mange av oss er kanskje tydeligere i verdispørsmål enn folk før oss har vært, sier han.

VIL INN: Clement Aasmann Størksen har en lang vei å gå for komme inn døren på Stortinget. Men han vil ta kampen for å reise KrF opp igjen blant velgere i hovedstaden. (Erlend Berge)

Kompis – og gudstjenestemakker – med Danby Choi

Størksen var på et litt «indirekte» vis i Vårt Lands spalter i vinter da han fulgte den profilerte Subjekt-redaktøren Danby Choi på besøk i Mortensrud kirke. Størksen er nemlig Chois faste gudstjenestemakker.

Subjekt-redaktør Choi har i norsk offentlighet vært en av de markante kritikerne av «kanselleringskultur» og identitetspolitikk.

– Jeg har kjent ham lenge, sier Størksen.

– Hvor involvert er din kompis Choi i valgplanene dine?

– Jeg har holdt ham langt unna dette, forsikrer Størksen.

---

Vil på Stortinget

Clement Aasmann Størksen bodde i barneår i Oslo, før familien med bånd til Frelsesarmeen flyttet til Klepp på Jæren.

24-åringen har bakgrunn som frilansfotograf, blant annet for Subjekt.

I sin tid fikk KrFs Hans Olav Syversen utjevningsmandat fra Oslo i tre perioder, fra 2005 til 2017.

---

Kan bli nøkkel i KrFs neste skjebnevalg

Skulle Oslo KrF velge Størksen, er utgangspunktet hans kritisk. For etter at profilen Hans Olav Syversen tapte stortingsmandatet i 2017, har KrFs kurve i Oslo pekt enda mer nedover. Til 1,7 prosent ved kommunevalget i fjor.

Men nettopp kampen om stemmer i Oslo og andre folkerike strøk, vil spille en lite omtalt, men avgjørende rolle i KrFs valgdrama neste år.

Over eller under sperregrensen? Det manglet rundt 6000 stemmer sist.

Skulle KrF kare seg opp fra gallupsifre på ett-tallet til et stykke over to prosent i Oslo, vil det nemlig gi atskillig større bidrag til «landspotten» enn tilsvarende fremgang i en liten kjernekommune i vest.

GUDSTJENESTE-MAKKER: Den profilerte Subjekt-redaktøren Danby Choi da Vårt Land møtte ham på gudstjeneste i Mortensrud kirke. Der var kompisen Clement A. Størksen med som gudstjenestemakker. (Erlend Berge)

Personlig sak: 16 års grense for kjøp av smarttelefon

Størksen vil ta oppgjør med forestillinger i deler av KrF-organisasjonen:

– På Oslo-lagets vegne har jeg kjent på en frustrasjon. I andre fylkeslag finnes det holdninger om at man kan overse Oslo: At det er for liberalt for KrFs muligheter her. Men nettopp Oslo-valget her kan bli helt sentralt for om kommer oss over sperregrensen.

Klarer KrF å snu motvinden i hovedstaden, kan KrF håpe på et utjevningsmandat.

Lenge før nominasjonsmøtet står – sent på høsten – har Størksen eget trepunkts program han vil hanke velgere med.

Fortsette KrFs kamp mot et «Amsterdam light» i Oslo – og liberal narkotikapolitikk.

Innføre 16 års aldersgrense på kjøp av smarttelefoner.

Stå opp for kristne interesser.

«Noen må stå opp for de som er troende»

– Kristne verdier er under press i Oslo. Som da et kristent skolelag fikk nei til å låne rom, forklarer Størksen.

– Men hvordan vil du «stå opp» for kristenverdier?

– Når kristne tankesett utfordres på mange arenaer, er det viktig at vi kristne politikere tar den kampen. Det kan vi gjøre uten å være et snevert interesseparti, for KrF skal favne bredt. Men noen må stå opp for de som er troende.

– 16 års aldersgrense for smarttelefon: Formynderi?

– Det er foreldrene som kjøper dem. Men de opplever nærmest et «opprustningskappløp»: Hvem klarer å kjøpe slik telefon tidligst – og hvem henger etter? En aldersgrense vil ha normgivende effekt og foreldre vil ha dette å vise til når de møter presset om å bli med på kjøret.

Kristne verdier er under press i Oslo. — Clement A. Størksen, valgklar

Denne KrFU-profilen var han skolekamerat med

Men Størksen har bare knappe året i KrF bak seg som politiker. Etter fullført master i sosialpsykologi i London, ble han i fjor høst ansatt som politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe. Vel kort tid i manesjen?

– Jeg har fulgt KrFs politikk lenge, også fra ungdomsskolen da jeg gikk sammen med KrFU-leder Hadle Bjuland. Men da jeg var ferdig med utdannelsen, kom det dragning mot politikk og innsats for KrF som det mest meningsfulle.

Som toppkandidat i Oslo må også den KrF velger ut i kamp mot rikspolitiske profiler med langt virke i rikspolitikken. Og i duell om unge menn, med FpU-leder Simen Velle (også 24 år). Om Frp velger å nominere ham i Oslo.

Kjempe mot Frp-Velle. Hvordan?

– Hvordan vil du hanskes med Velle?

– Jeg må «stå på». Folk som han er utrolig dyktige – og blant de best skolerte landet har. Men jeg tror jeg har innsikt til å møte dem. Og skal legge inn den skoleringen som trengs, svarer Størksen.

Selv er han altså klar – men Oslo-partiet er så vidt i gang. Vil de ha ham? Lederen av nominasjonskomiteen, Yngve Slettholm, sier dette om selve prosessen til Vårt Land:

– Vi har bedt lokallag og sideorganisasjoner om innspill på navn med frist ut i juni. Vi er i en tidlig fase i høringsprosessen.

Først utpå høsten vil forslaget til toppnavn bli klart. Og nominasjonsmøtet avgjøre.