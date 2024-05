Regjeringen snur om privatskole-kutt etter kraftige protester

Fjorårets kutt rammet rundt 150 kombinerte barne- og ungdomsskoler, deriblant Steinerskolen og Montessori. Regjeringen lovet den gang å kutte tilskuddene til privatskolene med 515 millioner kroner over fem år.

Nå snur de, og vil i stedet kompensere friskolene med 484 millioner kroner gjennom en endret ordning, melder NRK.

Fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Helge Vatne, sier de mottar nyheten med blandede følelser:

– Vi er glade for at regjeringen retter opp kuttet fra i fjor høst og at nesten alle pengene kommer tilbake. Samtidig er dette penger vi trodde vi hadde og som ble tatt fra oss, så noen voldsom jubel i taket er det ikke, sier han til rikskringkasteren.