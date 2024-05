Mehl: Legalisering av narkotika skjer ikke med oss i regjering

– Legalisering skjer ikke med oss i regjering, sier Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Tidligere torsdag gikk Unge Høyre-leder Ola Svenneby og uttalte at de ønsker at hasj kan selges på Vinmonopolet eller apoteker, i stedet for at det selges av kriminelle på gata.

– Det er fullstendig uaktuelt med hasj eller kokain på Vinmonopolet. Det er naivt å tro at dette vil stoppe gjengene fra å tjene penger på narko. En ting er hasj, men vi ser stadig nye og sterkere stoffer som kommer inn i markedet. Hasj er bare en liten del av det markedet, sier Mehl.

Hun får støtte fra Frp-leder Sylvi Listhaug, som tar kraftig avstand fra forslagene.

– Det er en naiv hippiedrøm å tro at gjengkriminaliteten vil forsvinne hvis du legaliserer hasj og nedprioriterer politiet, sier Listhaug.