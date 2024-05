Israel anklages for flere mulige krigsforbrytelser på Vestbredden i BBC-granskning

BBC har fått tilgang til sykejournalene til 112 palestinske barn som ble skutt og drept på Vestbredden mellom januar 2023 og januar 2024. Kanalen fant at 98 prosent av dem hadde skader i overkroppen.

Kanalen har i forbindelse med kartleggingen av et drap på to palestinske gutter 29. november funnet flere beviser som tilsier at det er begått grove menneskerettsbrudd.

Ben Saul, FN-spesialrapportør om menneskerettigheter og kontraterror, sier til BBC at drapet på den ene gutten synes å være en krigsforbrytelse.

Det dreier seg om da åtte år gamle Adam, som ble skutt av israelske styrker i Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Han sto sammen med storebroren Baha og rundt sju andre gutter på gata da en israelsk militærkolonne kjørte forbi noen hundre meter unna.

Elleve skudd

På mobilvideoer kan man se at flere av guttene ble redde, og at flere av dem prøvde å komme seg unna. Så kan man se at frontdøren åpner seg på et pansret kjøretøy, før man hører minst elleve skudd.

BBC har vært på stedet og også sett journaler, og funnet ut at Adam ble skutt i bakhodet mens han løp. Vennen Basil ble drept av to skudd i brystet.

Før han ble skutt, kan man se på videoen at Basil holdt noe i hånden. Den israelske hæren (IDF) delte senere et bilde fra åstedet av det de hevder er en sprengladning.

– For Adam ser det ut til å være et brudd på forbudene i folkeretten mot overlagte, vilkårlige eller disproporsjonale angrep mot sivile, en krigsforbrytelse og et brudd på den menneskeretten til liv, sier Saul til BBC.

IDF sier at guttene var i ferd med å kaste eksplosiver mot dem, og at soldatene var i fare. Saken undersøkes internt, heter det videre.

Skal være siste utvei

Ifølge Unicef ble til sammen 124 barn drept på den okkuperte Vestbredden i 2023, 85 av dem etter 7. oktober. Hittil i år er 36 palestinske barn drept av israelske bosettere eller soldater på Vestbredden.

Den høye andelen barn som er skutt i overkroppen, kan bety at israelske soldater i disse tilfellene har skutt for å drepe heller enn å såre, skriver BBC.

IDF vil ikke oppgi sine eksakte prosedyrer, men både tidligere og nåværende soldater sier til BBC at bruk av dødelig vold skal være en siste utvei når soldater er i livsfare.

Før dette er soldatene ment å først gi muntlig advarsel, før man tar i bruk ikke-dødelige våpen som tåregass og til sist skyter mot beina.

Tidligere IDF-soldater som har sett BBCs funn, sier de tror det israelske rettsvesenet vil beskytte soldater som har drept, uavhengig av om det var nødvendig eller ei.