Klokken tikker for regjeringens mål om å vedta en ny abortlov i Stortinget før sommerferien. Det varslede lovforslaget lar fortsatt vente på seg.

Nå kan Vårt Land avsløre at Jonas Gahr Støre og co. møter motstand mot en slik ekspressbehandling i komiteen som skal behandle forslaget til ny abortlov.

– Jeg er skeptisk til å hurtigbehandle ny abortlov før sommeren, sier Bård Hoksrud til Vårt Land.

Fremskrittspartiets helsetalsmann er ikke alene: Fra sentralt hold i Høyre fortelles det at partiet har sagt tydelig og direkte til regjeringen at de ikke vil behandle historiske endringer i abortloven på så kort tid.

Deriblant forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. svangerskapsuke.

Fristen er ute, men «ingenting» er umulig i Stortinget

Egentlig gikk fristen ut i første halvdel av april for å få behandlet lovforslag i Stortingets helse- og omsorgskomité i den såkalte vårsesjonen.

Men ingenting er umulig i Stortinget for den som har flertall og vilje til å bruke det. Kilder på regjeringshold anslår likevel at et lovforslag må passere Kongen i statsråd og oversendes til Stortinget senest fredag 3. mai.

For i mai er det tett med høytidsdager og partiene i Helsekomiteen trenger et minimum med tid til å sette seg inn i lovforslaget, avholde en muntlig høring, diskutere lovforslaget og skrive sine «merknader» om forslaget til ny lov.

Også i Senterpartiet er profiler i tvil om regjeringen vil rekke å få behandlet en ny abortlov før sommerferien.

Samtidig har nøkkelpersoner i Sp sagt til Vårt Land at partiet ikke vil stille seg i veien for Arbeiderpartiets ønske om rask behandling i Stortinget av en ny og mer liberal abortlov.

Sp har nemlig interesse av å kvittere ut abortloven de også. Partifolk ønsker å få oppmerksomheten over på andre saker enn abort-uenighet i regjeringen i valgkampen neste år.

Vårt Land har tidligere meldt at det går mot splid i regjeringen om lovforslaget og at Sp-statsråder må ta dissens.

SV og Rødt har ikke samme hastverk med ny abortlov

Rødt og regjeringens budsjettpartner SV har ikke samme hastverk, viser Vårt Lands mini-kartlegging.

Tvert imot er deler av SV skeptiske til å vedta å vedta ny abortlov så raskt.

På tvers av partigrenser trekkes tempoet i tvil. Det påpekes at komiteen har nok tunge saker å jobbe seg gjennom før sommeren, slik som nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Både i SV og Rødt mener man det er viktigere at en historisk endring av abortloven behandles grundig av Stortinget enn raskt.

Ingvild Kjerkol tok forbehold: «i løpet av 2024»

Nylig avgått helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) tok imidlertid sine forbehold da hun varslet ny abortlov.

Tidlig i april var budskapet fra Kjerkol «i løpet av 2024», men overfor Vårt Land utelukket hun ikke at lovforslaget kunne bli behandlet i Stortinget før sommeren.

Kjerkols etterfølger som helseminister, Jan Christian Vestre (Ap), sier det er for tidlig for ham å uttale seg om prosessen videre med ny abortlov.

Kilder Vårt Land har snakket med anslår at Helsekomiteen bare vil ha svært kort tid hvis et ferdig lovforslag skulle komme tidlig i mai.

Foruten prosessen i komiteen, må nemlig lovforslaget stemmes over i Stortinget i to omganger.