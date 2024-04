Det er KrF-leder Olaug Bollestad som sier dette til Vårt Land. Hun går sterkt i rette med det Vårt Land fortalte tirsdag:

Støre-regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) halverte den øvre grensen for hvor mye man kan gi som gaver til frivillige organisasjoner og samtidig få skattefradrag.

Fram til 2021 var summen 50.000 kroner, fra og med 2022 ble den satt ned til 25.000 kroner årlig.

Konsekvensen er 93,5 millioner i tapte gaveinntekter, viser utregning fra Fundraising Norge.

Bollestad: Villet politikk fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet

– Dette er villet politikk fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men også fra direktoratet som helst vil styre hvem som skal få midler.

Det siste handler om at Finansdepartementet ga i 2022 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) oppdraget med det som i forvaltningsspråket kalles en «områdegjennomgang».

Samtlige departementer ble «områdegjennomgått» av DFØ. Direktoratet skulle finkjemme alle støtteordninger som var øremerket – uten å være utlyst fra en tilskuddsordning, fortalte Vårt Land.

Ble kastet ut fra statsbudsjettet

Konsekvensen ble synlig da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram: En lang rekke frivillige og ideelle organisasjoner mistet øremerket, statlig støtte og ble henvist til søknadsordninger.

– Regjeringen har kuttet en rekke øremerkinger til en lang rekke frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen og Blå Kors. Samtidig som regjeringen har kuttet, ser vi at nettopp disse organisasjonene har opplevd økt pågang fra folk som sliter med å få endene til å møtes, påpeker Bollestad.

Flest givere tjener under 650.000

KrFs leder mener Finansdepartementet og Vedum tar feil når de sier at det er de med de høyeste inntektene som har størst glede av ordningen med skattefradrag for pengegaver.

– Det er jo ikke de rike som får skattefradrag, men helt vanlige folk. Av de som ga mellom 25.-50.000 kroner i gaver er det sju av ti som har en inntekt under 650.000 kroner, viser tall fra Skatteetaten, Bollestad.

Hun mener skattefradraget ikke bare er en skattepolitisk ordning, men en ordning som oppfordrer folk og næringsliv til å støtte frivillig og ideell sektor.

– Jeg vil i hvert fall ha et samfunn hvor vi styrker folks mulighet til å gi og engasjere seg i samfunnet rundt.

Gi «frihet til å prioritere det som er viktig for seg»

Ordningen så dagens lys i 2000, og ble innført av Bondevik I-regjeringen. Summen ble øket til 50.000 kroner under Solberg-regjeringen.

– Når vi i KrF går inn for å øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner, så er det nettopp for å gi folk frihet til å prioritere det som er viktig for seg. Frivilligheten skal være mest mulig fri fra politisk styring.