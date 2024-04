Palestinske kilder: 18 barn drept i israelske angrep og 50 lik funnet i Rafah-området

Selv om den ventede bakkeinvasjonen av Rafah har latt vente på seg, gjennomfører israelske styrker angrep mot mål i byen nærmest daglig.

Natt til søndag ble totalt 22 personer drept, hvorav 18 var barn, i israelske angrep mot byen Rafah sør på Gazastripen, ifølge opplysninger fra lokale sykehus.

Det første angrepet den natten tok livet av et ektepar og deres tre år gamle barn, ifølge det kuwaitiske sykehuset, som fikk inn likene. Kvinnen var gravid, men legene skal ha klart å redde det ufødte barnet.

I et annet angrep samme natt ble 17 barn og to kvinner drept, og de var alle i slekt, ifølge opplysninger nyhetsbyrået AP har fått fra et lokalt sykehus.

Opplysningene fra sykehusene om de drepte er ikke bekreftet av andre kilder.

50 lik funnet ved sykehus

Gazas sivilforsvar hevder søndag at de har funnet minst 50 lik ved Nasser-sykehuset i den sørlige byen Khan Younis, som ligger nord for Rafah. Sivilforsvaret mener disse menneskene ble drept og begravd av israelske styrker.

Talsperson Mahmud Bassal sier til nyhetsbyrået AFP at sivilforsvaret ble sjokkert over funnet. Et eksakt tall på hvor mange lik kommer når alle er gravd opp, opplyser han. Bassal hevder også at noen av de drepte ble torturert.

– Noen av likene hadde ikke klær på seg, noe som indikerer at ofrene kan ha blitt utsatt for tortur og mishandling, sier han.

Hamas fordømmer hendelsen og hevder det er lik etter «de som ble henrettet med kaldt blod og gravd ned med militære bulldosere på sykehusets gårdsplass».

Israels militære har ikke kommentert likfunnene, men sier at de undersøker opplysningene. Fra midten av februar var det kraftige kamper i området, og 26. mars omringet israelske styrker Nassar-sykehuset med stridsvogner og panservogner.

Ambulansefører drept på Vestbredden

Lørdag kveld ble den 50 år gamle ambulanseføreren Mohammed Awad Allan skutt og drept, ifølge palestinske myndigheter. Det skal ha skjedd mens han skulle hente sårede i landsbyen Al-Sawiya som var angrepet av israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa melder at både bosettere og israelske soldater på stedet løsnet skudd. Men det er uklart hvem som skjøt Allan. Nyhetsbyrået AFP har bedt om en kommentar fra det israelske militæret (IDF), så langt uten å få svar.

Litt lenger vest i det palestinske området, i Nur Shams, var det fredag og lørdag kamper mellom israelske soldater og væpnede palestinere. IDF sier de «eliminerte ti terrorister», mens palestinske myndigheter opplyser at minst 14 palestinere, blant dem en 16 år gammel gutt og minst én væpnet mann, ble drept.

Over 34.000 mennesker drept

Krigen mellom Israel og Hamas har nå pågått i over seks måneder. Bare det siste døgnet er 48 mennesker drept på Gazastripen, ifølge helsedepartementet i det Hamas-styrte området.

Det betyr at nesten 34.100 mennesker er drept i det palestinske området siden krigen mellom Israel og Hamas begynte i fjor høst, ifølge departementets tall. De samme tallene viser at 469 palestinere er drept på Vestbredden i perioden.

Tapstallene er ikke bekreftet fra annet hold, men ifølge FN har opplysningene fra palestinske helsemyndigheter ved tidligere konflikter vist seg å være pålitelige.

Over halvparten av Gazastripens befolkning på 2,3 millioner mennesker har søkt tilflukt i Rafah.

Regjeringen i Israel ønsker å gjennomføre en større militæroperasjon i Rafah for å knuse Hamas-regimet på Gazastripen, men både USA og en lang rekke andre land advarer mot dette. De frykter at en slik operasjon vil gjøre forholdene for sivilbefolkningen enda mye verre.

Amerikansk støtte

Representantenes hus i USA vedtok lørdag å gi mer militær støtte til Israel, tilsvarende over 140 milliarder kroner. Palestinernes president Mahmoud Abbas fordømmer støtten og mener den vil føre til tusenvis av nye palestinske krigsofre.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa lørdag at godkjenningen av den amerikanske militærstøtten viser sterk støtte til Israel og «forsvarer den vestlige sivilisasjon». Han takker USA.

Det er også satt av nær 100 milliarder kroner til humanitær hjelp til Gaza og andre sårbare befolkningsgrupper rundt om i verden.