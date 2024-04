– Jeg føler at jeg har veldig mye ugjort. Derfor stiller jeg meg til disposisjon til et år til som KrFU-leder, sier Hadle Rasmus Bjuland til Vårt Land.

Nå har valgkomiteen fått beskjed. Hvis han blir gjenvalgt for en fjerde periode på landsmøtet i år, vil Bjuland bli den lengstsittende lederen av ungdomspartiet på 60 år. Jærbuen har ledet KrFU siden 2021.

– Av en eller annen merkelig grunn er det kultur i KrFU for ikke å sitte så lenge som leder. Å få lov til å ha et verv lenger, gjør at du får tid til å vokse inn i rollen, få ting gjort og se resultatene. Vi holder jo på med dette fordi vi ønsker gjennomslag, men det tar tid. Derfor føles det riktig å sitte et år til.

I så fall vil han få en viktig rolle inn mot stortingsvalget neste år, der KrF må kjempe for å klare sperregrensen på fire prosent. Det vil avgjøre om KrF forblir et mikroparti, eller gjenoppstår som maktfaktor på Stortinget.

– Vi skal rigge oss for å komme godt over sperregrensen og inn i en ny regjering. Den reisen vil jeg være med på, sier 24-åringen.

– Som stortingskandidat også?

– Ja, jeg håper Rogaland KrF vil vise meg tillit igjen og at jeg kan gå til valg på andreplassen, svarer Bjuland

Førsteplassen ventes Olaug Bollestad å beholde. Sist stortingsvalg stilte Bjuland på plassen bak partilederen bare 21 år gammel. Han har møtt som hennes vara på Stortinget flere ganger de siste årene.

Skal Bjuland få fast plass, må KrF og Bollestad ta plass i en ny regjering. Eller så må KrF gå fram med anslagsvis to prosentpoeng i Rogaland.

Ser potensiale for KrF blant konservative, unge menn

– Hva har du ugjort som KrFU-leder?

– Mange ting. Nå er vi en generasjon, som lider under generasjoner før oss sin postmodernistiske tankegang om at det som er rett for deg, er det som er sant. Det er et rop etter verdier og rammer der ute. Jeg mener det ropet er etter kristne verdier, sier Bjuland.

Nå mener KrFU-lederen at det trengs en debatt om hvilke holdninger barn og unge lærer i skolen.

– Verdier som vi tidligere tok for gitt, er ikke en selvfølge i dag, når vi ser økende vold og ungdomskriminalitet.

– Det er snakk om en konservativ bølge blant særlig unge menn nå. Er det den du ønsker å koble deg på?

– Ja, jeg mener det finnes et potensial der. For mange av de unge mennene som føler de faller utenfor og ikke lykkes, så ligger mye av svaret i de kristne verdiene. At du har noen rammer, noe som gir trygghet og retning, sier Bjuland.

VIL VRAKE VENSTRE: – Venstre er et fjernere og mer liberalt parti nå enn for fem år siden, da Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande omtrent holdt hender på vei inn i regjeringsforhandlinger. Høyre bør være vår foretrukne regjeringspartner, sier Hadle Rasmus Bjuland. (Erlend Berge)

Vil ha rosa kompetanse og FRI ut av skolen

Med disse tegnene i tiden som bakteppe, har Hadle Rasmus Bjuland sett seg ut tre saker han ønsker å prioritere hvis han blir gjenvalgt som KrFU-leder. Alle handler om skole:

Styrke autoriteten til alle ansatte og yrkesgrupper i skolen, ikke bare læreren. KrF må inn i skoledebatten «med begge nevene».

Snu seksårsreformen som gjør gutter til skoletapere. Barnehagelærere og lek må overta for førsteklassingene i tråd med intensjonen i 1997.

Kaste foreningen FRI og deres rosa kompetanse-kursing av lærere ut av skolen.

– Jeg mener at FRI og Rosa kompetanse ikke skal undervise lærere om kjønn og seksualitet. Det må ligge til fagfolk som ikke er tilknyttet interesseorganisasjoner med vedtatt politikk om en friere tolkning av hva kjønn er, sier Bjuland.

– Og det er jo dette normløse, som jeg mener har gått for langt og som gjør at vi har en ung bevegelse og unge menn som kjenner at nå har de fått nok. Strammere grep må til. Ingen har bedre forutsetning til å ta tak i dette enn KrF, utdyper han.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold het tidligere Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH). Rosa kompetanse er FRIs fagavdeling.

Bjuland ønsker å skjerpe ordlyden i KrFs partiprogram om dette og skrive rett ut at FRI og Rosa kompetanse ikke skal ha en rolle i skolen.

– Hvorfor er du den eneste KrF-toppen som snakker offentlig om kjønn på denne måten?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg opplever at partiledelsen prater om tematikken og at den engasjerer blant våre medlemmer.

Har allerede satt spor – endret KrFUs abortpolitikk

Fra før av har Bjuland gjort gjengkriminalitet og ja til kjernekraft i Norge til satsingsområder for KrFU.

Han ønsker nå å slå hardere ned på gjengkriminelle og bakmenn, som utnytter ungdom.

– KrF er ikke kjent for å være et lov- og ordensparti. Nå må vi steppe opp det gamet i møte med en ny virkelighet.

Som KrFU-leder er han allerede historisk: Under hans ledelse vedtok ungdomspartiet å frede dagens abortgrense ved uke 12.

– KrFUs hovedkrav til nytt KrF-program blir ikke endret abortkurs?

– Det er for tidlig å svare ja eller nei på det før vi har tatt noen runder internt i KrFU. Men det er ikke noe særlig abortdebatt i KrFU nå.