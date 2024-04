Leger Uten Grenser er Årets Peer Gynt 2024

– Leger Uten Grenser er en svært verdig vinner av Årets Peer Gynt. Ansatte setter sin egen sikkerhet og sine egne liv i fare for å gi helsehjelp til de som trenger det mest. Leger Uten Grenser stiller opp for folk uavhengig av religion, politisk ståsted eller hvor du kommer fra, sier leder i Nominasjonskomiteen for Årets Peer Gynt, Rune Støstad i en pressemelding.

Overveldende flertall

Hedersprisen Årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet, heter det videre i meldingen.

Det var et overveldende flertall av stortingsrepresentantene som stemte fram Leger Uten Grenser til årets pris. De vil få prisen overrakt av stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) under Kulturfestivalen Peer Gynt på Vinstra lørdag 3. august.

Grunnleggeren er beæret

Fastlege og grunnlegger av Leger Uten Grenser i Norge, Morten Rostrup er beæret over tildelingen.

– Prisen er en stor anerkjennelse av vårt medisinske arbeid gjennom mer enn 50 år for å redde liv og lindre nød over hele verden. De bærende prinsippene og verdiene vi jobber ut ifra er viktigere å stå opp for nå enn noen gang før. Vi ser tildelingen av Årets Peer Gynt fra stortingsrepresentantene som en tydelig markering av behovet for nettopp å verne om disse verdiene, sier Rostrup.