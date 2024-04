Frankrike vil styrke sikkerheten ved synagoger

Innenriksminister Gérald Darmanin peker blant annet på den internasjonale situasjonen og at høytiden pesach, også kalt jødisk påske, nærmer seg. Pesach begynner 22. april.

– Jeg har bedt lokale tjenestepersoner om å øke sikkerheten betraktelig ved steder som besøkes av våre jødiske landsmenn, særlig når det kommer til synagoger og jødiske skoler, skriver Darmanin i sosiale medier mandag.

Beskjeden kommer etter at Iran natt til søndag gjennomførte et større droneangrep mot Israel. Angrepet, som var svar på Israels angrep mot Irans konsulat i Syria tidligere i april, har skapt frykt for at situasjonen i Midtøsten kan eskalere ytterligere.

Frankrike er hjem for flere jøder enn noe annet europeisk land, men har også en stor muslimsk befolkning. Når konfliktnivået øker i Midtøsten, fører det derfor også ofte til konflikt, protester og sammenstøt i Frankrike.

Frankrike registrerte fire ganger så mange antisemittiske handlinger i fjor enn året før, ifølge Rådet for jødiske institusjoner (CRIF). CRIF sier at en utløsende faktor har vært krigen i Gaza.