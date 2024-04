I en rekke norske byer der Høyre og Frp i fjor fikk makt, er frislipp av alkoholpolitikk i gang. Månedene etter valget har flere innført maksimal skjenketid til klokken 03.00. Noen vil også gjøre frisørsalonger og butikker til «skjenkesteder».

– Kommuner undergraver nå de nasjonale alkoholpolitiske målene om å få redusert alkoholforbruket, advarer Inger Lise Hansen, generalsekretær i rusfeltets paraplyorganisasjon Actis.

I Sandnes med nær 84.000 innbyggere får Høyre og Frp på plass at frisører, hudpleiesalonger, kles- og bokbutikker kan få søke om å skjenke øl, vin og brennevin.

I Larvik er beslektede grep på planstadiet – blant annet åpning for alkoholservering på bibliotek.

I Oslo skal skjenkebevilling for «handelsbedrifter» snart på høring, bekreftes det.

Vårt Land har sjekket politiske plattformer og nyhetsoppslag i lokalpresse. Bortenfor den politiske riksscenen pågår nå større endringer i alkoholpolitikken. Og hittil kan ingen måle seg med en stor by på Nord-Jæren.

Han klipper byens folk – men gir dem gjerne øl også

Hos Sandnes Frisør er Samer Ammouri klar for å søke bevilling og ser for seg et kjøleskap med øl og annen alkohol i salongen.

– Denne muligheten er noe jeg har tenkt på lenge. Jeg er opptatt av at kunder skal få kunne velge selv og er glad for at politikerne får i stand dette, sier han.

Ammouri har drevet salongen i åtte år. Han har ofte kvinnelige kunder som skal ha bryllupsklipp og har venninner med seg. Og de timene klippingen pågår, ser han for seg å kunne gi dem et glass sjampanje.

– Det blir mye koseligere om kunder kan få seg en øl eller et glass vin. Da blir det med en gang god stemning.

Det blir mye koseligere om kunder kan få seg en øl eller et glass vin — Samer Ammouri, frisør

Etter at NRK Rogaland først fortalte om planene hans, forteller han om masse positiv respons.

– Kan det være noen som velger ikke å gå til deg hvis du også serverer alkohol?

– Det vil alltid være noen som synes ting er dumt. Men jeg er til og med blitt oppringt med positive tilbakemeldinger på planene mine.

VIL SERVERE: – Denne muligheten er noe jeg har tenkt på lenge, sier Samer Ammouri i Sandnes Frisør om muligheten til å servere alkohol. (Caroline Teinum Gilje)

Høyre-ordføreren: – Betyr absolutt ikke fri flyt

Mandag denne uken passerer ventelig forslaget kommunestyret. Der har Høyre og Frp flertall alene for forslag som dette:

Frisører, hudpleiesalonger, klesbutikker og flere kunne søke om å skjenke øl, vin og brennevin.

Større mulighet til å åpne puber i bydelene – også med brennevin.

Skjenkebevilling til større idrettsanlegg.

De to partiene har også støtte fra Venstre. Sandnes-ordfører, Kenny Rettore (H), forklarer liberaliseringen med et ønske fra deler av næringslivet – over flere år.

– Vi har derfor lyttet til et næringsliv som vil skape konsepter. Det betyr absolutt ikke fri flyt, sier han.

Har sagt klart: «Skal være en ja-kommune»

Rettore peker på at kravene til å få skjenkebevilling vil være strenge:

– Man skal kurses, møte den samme kontrollen og kunne ha god dokumentasjon, sier han.

– Kom forslaget fra Høyre selv – eller var det et krav fra Frp?

– Høyre har sagt klart at vi skal være en «ja-kommune»: Si ja hvis vi kan – og nei hvis vi må. Slik har det vært i dette tilfellet. Fra Høyre har det lenge vært tydelig at vi ville myke opp skjenkepolitikken.

– Kan ikke slik utvidelse skape problemer for folk som alt sliter med alkoholproblemer?

– Vi vet at alkohol og rus gir negative følger for mange. Det skal vi ha respekt for. Men jeg tror ikke det vi her åpner for, vil forverre situasjonen i samfunnet. Og undersøkelser viser jo at utfordringen er størst i hjemmene, svarer Rettore.

Jeg tror ikke det vi her åpner for, vil forverre situasjonen i samfunnet — Kenny Rettore (H), ordfører Sandnes

HØYRE-SJEF: Kenny Rettore ble ordfører for Høyre i Sandnes etter fjorårets lokalvalg. Høyre og Frp har sammen flertall - også for en friere skjenkepolitikk. (Sandnes kommune)

Inn i skjenkeplanen: Helsestudioer – og bibliotek

Enkeltbevilling til frisør er tidligere registrert i Hamar, Moss, Senja, Asker og Bærum. Men ingen kommuner har et format som Sandnes på beddingen.

Også borgerlig makt i Larvik kan gi store endringer i skjenkepolitikken:

I mars sendte kommunens hovedutvalg for næringsspørsmål inn et tillegg til alkoholpolitisk handlingsplan: Åpning for å vurdere skjenkebevilling til eksempelvis helsestudioer, frisørsalonger og bibliotek. Høyre, Frp, Venstre og MDG stilte seg bak.

Varaordfører Gina Merethe Johnsen (Frp) opplyser til Vårt Land at forslaget kan bli behandlet før sommeren.

---

Rigger om politikk

Rikspolitikerne har vedtatt lovverk som regulerer åpningstider for Vinmonopolet og maksimaltid for skjenking ved utesteder.

Men lokalt har kommunestyrene stor myndighet og bestemmer over salgs- og skjenkebevillinger.

Rødgrønne regimer tapte makten i en rekke store kommuner ved lokalvalget i fjor. I kommuner der Høyre og Frp samarbeider – uten KrF – er alkoholpolitiske endringer på gang.

---

Roper varsko: Ofte vil en naboby følge etter

Actis-generalsekretær Hansen roper nå varsko mot at stadig flere kommuner lar næringspolitikk vinne over helsepolitikk.

– Utviklingen går i helt feil retning. Nasjonale mål om redusert alkoholforbruk er klare. Og da er det en svakhet med norsk politikk om kommuner kan undergrave målene, sier hun.

Hansen frykter smitteeffekter og at snøballen begynner å rulle:

– Når en by gjør grep, vil ofte en naboby følge etter. Vi trenger en helhetlig politikk som setter folkehelse foran næringsinteresser, sier hun.

BEKYMRET: Inger Lise Hansen leder den store paraplyorganisasjonen på rusfeltet, Actis. Nå mener hun kommuner undergraver den alkoholpolitikken rikspolitikerne ønsker. (Sindre Deschington)

Hun vil redde de alkoholfrie sonene – drikkefrie parker og strender

Actis har samlet en rekke eksempler etter valget på utvidede skjenketider, nye former for skjenking og der man vil løfter bort alkoholfrie soner. Dermed blir kommuner ikke like inkluderende for barn – og de som sliter:

– Man ekskluderer jo mennesker når det blir servering av alkohol i alle sammenhenger og alle mulige steder, påpeker hun.

Nå ber hun om rikspolitiske grep om eksempelvis strammere skjenketid og alkoholfrie soner:

– I stedet for å fjerne de alkoholfrie sonene, bør politikerne sørge for at parker, strender og andre viktige fellesarealer forblir alkoholfrie. Her må familier, barn og unge kunne oppholde seg uten å måtte forholde seg til andres alkoholbruk.

Når en by gjør grep, vil ofte en naboby følge etter. — Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis

Også Oslo slipper løs – Høyre/Venstre serverer en plan

Også i hovedstaden går det mot frislipp. Oslos Høyre/Venstre-byråd har lovet å «åpne for å gi skjenkebevilling til handelsbedrifter som retter seg mot et voksent publikum».

I forrige periode lovet Høyre at «sentrumsforretninger» kunne servere «lav-alkoholholdig drikke til sine kunder». Før valget i fjor lovet man salgsmulighet for «handelsbedrifter». Det kom på plass i byrådsplattformen.

Ansvarlig i dagens byråd er kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North (H). I en e-post til Vårt Land bekrefter hun at skjenkebevilling til handelsbedrifter nå vil inngå i en ny plan som skal på høring.

SKJENKE-BYRÅD: Som byråd for kultur- og næring har Anita Leirvik North (H) ansvar for å fornye skjenkepolitikken til Oslo-byrådet. (Terje Pedersen/NTB)

Men hvilke «handelsbedrifter» kan få skjenke?

Hun gir ikke direkte svar på hva slags handelsbedrifter som kan være aktuelle – og om omfanget kan bli som i Sandnes.

– Innholdet og grensedragninger er det for tidlig å si noe om. Dette gjelder også spørsmål der man sammenlikner Oslo med andre kommuner som har åpnet for skjenkebevilling til handelsbedrifter, skriver North.

Hun føyer til at «Oslo kommune jobber aktivt for å redusere skadelig alkoholkonsum og målet er å få ned skadelig alkoholbruk».

Oslo-byrådet er alt i gang med å revidere forskrifter. I dag kan det ikke skjenkes før klokka 12 på søndag, helligdager og høytidsdager som 1. mai og 17. mai. Nå skal den reguleringen fjernes.

TOK OVER: Byrådsleder Eirik Lae Solberg presenterte i slutten av oktober i fjor et nytt Høyre/Venstre-byråd. For å få flertall for endringer i alkoholpolitikk trenger de støtte fra Frps gruppe, pluss en representant til. (Terje Pedersen/NTB)

Slik fikser de skjenking lenger inn i natten

Også Bergen ble blå – og rydder bort reguleringer: Alkoholfrie soner fjernes. Blant annet utvides også salg av alkohol i butikk på påske, pinse- og nyttårsaften til klokken 18.00.

I byrådsplattformen loves det anledning til å nyte alkohol på sykehjemmene og åpning for å selge alkoholvarer opp til 4,7 prosent på Bondens Marked og Fisketorget.

Ved utesteder i Bergen blir det også skjenking til klokken 03.00 – som i flere andre Høyre og Frp-styrte kommuner:

I mars vedtok Ålesund med stort flertall å utvide skjenketiden fra 02.00 til 03.00.

Kommunestyret i Holmestrand gjorde det samme rett før jul.

I Moss utvides skjenketiden med en halvtime til klokken 03.00.

Også det nye flertallet i Haugesund myker opp alkoholpolitikken.