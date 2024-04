Høyre-nestleder Tina Bru tar ikke gjenvalg til Stortinget

– Mitt valg er tatt etter en haug av grubling, masse tvil og vanskelige prosesser i hodet. Tiden er inne nå for å si farvel til den lange forpliktelsen en periode til på Stortinget er, sier hun til avisen.

Bru sier hun aldri har opplevd å ha en vanlig familiehverdag.

– Stortinget forplikter meg til å bo fire nye år i Oslo, uten en vei ut hvis det blir nødvendig. Det vil jeg ikke, forteller hun.

Bru var olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering. Hun har to barn på fem og halvannet år.

– Eldste blir seks til høsten og skal begynne på skolen. Så fikk jeg nummer to for halvannet år siden. Vi har aldri hatt en normal hverdag; jeg har ikke sett dem når de har stått opp om morgenen, og jeg har ikke vært der når de skal legges. Sånn utenom i helgene, da, sier hun.

Høyre-leder Erna Solberg forteller til VG at hun har forståelse for valget.

– Jeg forstår veldig godt at det er vanskelig å forplikte seg til fire nye år i Oslo som stortingsrepresentant når hun har små barn i en helt annen by, sier Solberg til avisen.

Når det gjelder nestledervervet, sier Bru at det er for tidlig å ta stilling til om hun skal gi seg på neste landsmøte. Det gleder Solberg.

– Jeg er veldig glad for at dette ikke er et farvel til politikken, og at hun åpner for å bidra i andre roller som ikke låser henne til fire år borte fra familien. Tina er en viktig politiker for Høyre.