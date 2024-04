– Dersom Norge har ambisjoner om å hjelpe land til fred, må man kunne snakke med alle parter. Nå halter det, sier Ingjerd Schou, leder for gruppa Israels venner på Stortinget, og medlem i utenrikskomiteen for Høyre.

Forrige uke kunne Vårt Land avsløre at Israel har nektet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) å komme på offisielt besøk, etter Hamas sitt terrorangrep den 7. oktober i fjor.

I en uttalelse til Vårt Land begrunner det israelske utenriksdepartementet avslaget med «Norges ensidige og fiendtlige innstilling til Israel».

Barth Eide har en annen versjon. Ifølge ham inviterte daværende utenriksminister Eli Cohen ham til å besøke Israel under et internasjonalt møte i slutten av november i fjor.

– Vi gjorde også et forsøk da på å finne datoer som passet for begge parter uten at vi lyktes i den omgang, skriver Barth Eide i en e-post til Vårt Land.

– Jeg håper at Barth Eide fortsatt ønsker å reise til Israel og få til en samtale med israelske myndigheter, men jeg leser jo at Israel har en helt annen begrunnelse enn det Barth Eide selv har, sier Schou.

Germany Norway FÅR IKKE KOMME: Israel nekter utenriksminister Espen Barth Eide å komme på offisielt besøk til landet på grunn av Norges «ensidige og fiendtlige holdning». (Ebrahim Noroozi/AP)

KrF: Støre-regjeringens respons har vært for ensporet

I uttalelsen fra Israel blir det lagt vekt på at Norge fortsatt har kontakt med Hamas, og at Norges manglende støtte til resolusjoner om umiddelbar frigjøring av gislene er «forkastelig».

Utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag-Inge Ulstein, syns det er «skuffende og overraskende» at Israel takket nei til møtet.

Han er samtidig glad for at utenriksminister Barth Eide selv har tatt initiativ til å besøke Israel for å bedre det bilaterale forholdet.

Støre-regjeringens respons og valg av ord på situasjonen i Gaza har vært for ensporet i opposisjon mot det israelske — Dag Inge Ulstein, utenrikspolitisk talsperson i KrF

– Samtidig viser svaret til israelske myndigheter at Støre-regjeringens respons og valg av ord på situasjonen i Gaza har vært for ensporet i opposisjon mot det israelske. Jeg tror det hadde monnet både norsk og israelsk side å få dele erfaringer, sier Ulstein til Vårt Land.

Ingjerd Schou synes ikke det er veldig rart at Israel har plassert Norge ute i kulden, men syns utviklingen er foruroligende.

– Jeg og Israels venner mener det er et betydelig behov for større balanse i hvordan norske myndigheter kommenterer situasjonen i Midtøsten. Det er mest omtale av Palestina og lite forståelse for Israels posisjon.

Schou mener Norge bør vise mer forståelse for at Israel er omringet av land som ikke anerkjenner statens rett til å eksistere, og at Hamas jevnlig og over mange år har skutt raketter mot sivile mål i Israel.

– Hadde hatt godt av å lytte

I Barth Eides svar på kritikken fra Israel, skriver han at han gjentatte ganger har uttrykt sympati med Israel etter Hamas’ terrorangrep, og at Norge har oppfordret Hamas til å frigi gislene umiddelbart og uten betingelser.

Samtidig gjør han det klart at Norge ikke kan gi uforbeholden støtte til Israels aksjoner i Gaza når vi ser hvilke menneskelige lidelser som utspiller seg.

Ingjerd Schou mener på sin side at å være en venn av Israel er noe annet enn å gi støtte til statsminister Netanyahus politikk, og at diplomatiske samtaler ikke bare kan ha den ene siden som utgangspunkt.

Det er viktig at man kan vise respekt for Israel, selv om man er veldig uenig i hvordan politikerne styrer landet — Ingjerd Schou, leder for Israels venner på Stortinget

– Det er samtaler som til slutt løser en konflikt, og det er viktig at man kan vise respekt for Israel, selv om man er veldig uenig i hvordan politikerne styrer landet.

– Er det ikke bra at Norge tar tydelig standpunkt mot Israels krigføring, som har ført til enorme lidelser på Gaza?

– Jo. Det er folkeretten som skal gjelde, og Israels motsvar må være forholdsmessig. Det er langt forbi det nå. Men det er også viktig å anerkjenne det voldsomme terrorangrepet på Israel, og fordømme Hamas, som bruker befolkningen sin som skjold.

Også Dag Inge Ulstein mener at israelske krigshandlinger overstiger hva som kan regnes som akseptabelt.

– Samtidig hadde Barth Eide hatt godt av å lytte til opplevelsene og utviklingen som preger det israelske samfunnet nå, sier han.