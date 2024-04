Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) ba om å få besøke Israel i etterkant av Hamas-terroren, men fikk tvert nei fra Israel. Det bekrefter det israelske utenriksdepartementet (UD) til Vårt Land.

Begrunnelsen tyder på en ytterligere forverring i de diplomatiske forholdene mellom Israel og Norge.

– Grunnet den ensidige og fiendtlige holdningen til den norske regjeringen, er forespørselen blitt avslått, skriver Alexander Gandler, talsperson i det israelske utenriksdepartementet. Han mener Norges kritikk av Israel er i særklasse:

– Helt siden massakren som ble utført av terrororganisasjonen Hamas den 7. oktober, har Norge tatt stolthet i å være den mest uttalte kritikeren av Israel.

ISFRONT: Vårt Land erfarer at verken nåværende utenriksminister Israel Katz (t.v) eller forhenværende utenriksminister Eli Cohen (t.h) har ønsket besøk fra Espen Barth Eide. (Foto: AP Photo/Sebastian Scheiner / Michal Dyjuk)

Gandler kaller Norges manglende støtte til resolusjoner fra Den internasjonale domstolen (ICJ) og FNs sikkerhetsråd, om umiddelbar løslatelse av gislene som ble tatt av Hamas 7. oktober for «forkastelig».

– Norge er det siste av likesinnede land som fortsatt har kontakt med terrororganisasjonen Hamas, skriver Gandler. Du kan lese svaret i sin helhet i faktaboksen.

Since the October 7th massacre by the Hamas terror organization, Norway has taken pride in being the most vocal critic of Israel. Norway is the last like minded country that continues its contacts with the terrorist organization Hamas. Norway’s deliberate avoidance of calls by the ICJ and UNSC resolutions for the immediate release of hostages is deplorable. Minister of Foreign Affairs of Norway, Espen Barth Eide has expressed his will to visit Israel. Due to the one-sided and hostile stance of his government, the request has been denied.





Skal ha spurt to ganger

Vårt Land erfarer at Espen Barth Eide ved to anledninger skal ha tatt kontakt med israelsk UD og bedt om å få komme på et offisielt besøk til det terrorrammede landet. Forespørslene skal ha skjedd muntlig, og kommet i slutten av november i fjor og i midten av januar i år. Den 1. januar i år erstattet Israel Katz forhenværende utenriksminister Eli Cohen.

Når Vårt Land tidligere har spurt norske UD om dette stemmer, har ikke spørsmålet blitt besvart direkte. Men onsdag denne uken kunne altså Israel bekrefte at Barth Eide fikk nei.

Flere europeiske utenriksministre har besøkt Israel og de palestinske områdene etter 7. oktober, fra blant annet Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Israel Palestinians Freed Hostage GISLER: Israel kritiserer Norge for å ikke være tydelige nok i kravet om å frigjøre israelske gisler. Bilder som Hamas-soldater selv tok under gisseltakingen har gått verden rundt. (AP Photo,/AP)

Barth Eide: Dypt og nært forhold til Israel

Nå velger Barth Eide likevel å kommentere kritikken i en e-post. Om avvisningen fra Israel, svarer han dette:

– Jeg hadde et bilateralt møte med daværende utenriksminister Cohen i margen av siste OSSE-ministermøte. Da inviterte utenriksminister Cohen meg til å besøke Israel, og vi gjorde også et forsøk da på å finne datoer som passet for begge parter uten at vi lyktes i den omgang.

Anledningen Barth Eide sikter til er ministermøte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) som ble holdt i Nord-Makedonia 30. november i fjor.

– Jeg ønsker fremdeles å få til et besøk og vi kommer til å fortsette å jobbe for dette, skriver Barth Eide videre.

Barth Eide skriver også at forholdet mellom Norge og Israel er «dypt og nært og går tilbake til opprettelsen av staten Israel i 1948». Han trekker også fram Norges langvarige innsats for en tostatsløsning.

– I det arbeidet vil vi til tider både være enige med og uenige med den til enhver tid sittende politiske ledelse på begge sider. Vi har løpende politisk og diplomatisk kontakt med både den israelske regjeringen og med den palestinske selvstyremyndigheten.

Tilbakeviser Hamas-kritikk

Om Israels krasse kritikk av Norges forhold til Hamas, skriver utenriksministeren at han gjentatte ganger har uttrykt sin dypeste sympati med Israel etter Hamas’ grufulle terrorangrep.

Barth Eide svarer ikke direkte på anklagen om Norges manglende støtte til resolusjoner om umiddelbar løslatelse av gislene, men skriver:

– Vi har gjentatte ganger oppfordret Hamas til å frigi gislene umiddelbart og uten betingelser. Å ta gisler er et krystallklart brudd på viktige folkerettslige prinsipper.

Samtidig gjør han det klinkende klart at Norge ikke kan gi uforbeholden støtte til Israels aksjoner i Gaza når vi ser hvilke menneskelige lidelser som utspiller seg.

Israel Palestinians ENORME LIDELSER: Israels krigføring har krevd livene til titusener av palestinere, mange av dem barn. (Adel Hana/AP)

– Det Norge mente tidlig, er det nå bred enighet om i det internasjonale samfunnet. I dag er det få som mener at Israels tilsvar har vært proporsjonalt. Dette gjelder ikke bare den militære fremferden på bakken, men også hvordan Israel har hindret sivilbefolkningen adgang til livsnødvendigheter, skriver han.

– Så jeg kjenner meg absolutt igjen i observasjonen av at Norge er og har vært en uttalt kritiker av den sittende israelske regjeringens framferd overfor palestinerne.

Forsvarer kontakt med Hamas

Norge har i flere tiår hatt en rolle som fredsmekler i Midtøstenkonflikten, både gjennom Oslo-prosessen og som leder av den internasjonale giverlandsgruppen som gir bistand til palestinerne. Strategien har alltid vært at Norge skal kunne snakke med alle parter i konflikten. Noen dager etter terrorangrepet i Israel gjentok statsminister Jonas Gahr Støre dette til Stortinget.

Nå understreker også Barth Eide det samme:

– I kraft av Norges mangeårige engasjement i den israelsk-palestinske konflikten har vi mange kontakter mot aktører i Midtøsten, også Hamas.

Han informerer om at Norge blant annet hadde kontakt med terrororganisasjonen i arbeidet med å evakuere nordmenn fra Gaza.

– Men først og fremst er kontakten en del av det arbeidet vi gjør for bidra til konfliktløsning i regionen. Dette er den israelske regjeringen informert om og godt kjent med, skriver Espen Barth Eide.