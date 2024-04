– Hun går ikke så langt som vi ønsker, men hun har lyttet til våre innspill. Ordningen som nå foreslås vil hjelpe oss, sier daglig leder Paal Christian Bjønnes i Trondhjems Asylselskap (TA), en ideell barnehageeier og -driver.

TA driver sju barnehager i Trondheim og er organisert som en stiftelse.

Ap-statsråden har klar melding ut:

«Departementet foreslår ikke å lovfeste et generelt unntak for stiftelser, selveiende subjekter, ideelle barnehager eller samskipnadenes barnehager.»

Barnehageminister Nordtun mener det er behov for innsyn og åpenhet om hvordan tilskudd og foreldrebetaling brukes, «også for disse barnehagene».

Konklusjonen blir kunngjort i proposisjonen Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.) som Kunnskapsdepartementet og Ap-ministeren la fram fredag.

Kommer ideelle i møte

Men selv om kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser et generelt unntak for lovkravet om rettssubjekt for ideelle barnehager, kommer hun dem i møte.

Departementet foreslår nemlig å lovfeste en hjemmel for at departementet «i særlige tilfeller kan gi forskrift om unntak fra kravet om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt».

Men departementet understreker at «dette er ment å være en meget snever unntakshjemmel».

Slike særlig tilfeller kan være:

Det er praktisk eller rettslig sett umulig eller svært vanskelig å organisere en barnehage som et selvstendig rettssubjekt.

Der kravet fører til at barnehagetilbudet må legges ned «fordi det foreligger rettslige begrensninger som gjør det svært krevende med en slik organisering».

Der lovkravet vil gi et dårligere barnehagetilbud uten at dette skyldes økonomiske forhold.

– Alle tre tilfellene er gjeldende for Trondhjems Asylselskap, sier Paal Christian Bjønnes.

Han forteller Vårt Land at de har hatt «god kommunikasjon» med departementet om rammevilkårene til ideelle barnehager.

FORNØYD: I februar gikk Alexandra Nordmark ut i Vårt Land og ba om at Midtbyen barnehage i Trondheim fikk gode rammevilkår. Barnehagen drives av Trondhjems Asylselskap. Her går hun hjem fra barnehagen sammen med sønnen Lois. (Ole Martin Wold)

Stiftelse ba om unntak

«Våre barnehager er avhengig av å bli omfattet av et unntak fra regelen om egne rettssubjekt for å ha grunnlag for videre drift», skrev Trondhjems Asylselskap (TA) i høringssvaret da Kunnskapsdepartementet hadde revidert barnehagelov på høring, skrev Vårt Land i februar. TA driver ti barnehager i Trondheim.

Når lovverket krever at barnehager må bli egne rettssubjekter betyr det at hver barnehage må bli tilført egenkapital og må levere egne regnskap årlig – noe som koster store summer.

TA løftet fram en utfordring for ideelle barnehager: pensjonskostnadene.

«Når vi da skal fordele egenkapital til oppstart av de nye selskapene, samt egenkapital til pensjonsforpliktelsene de ulike selskapene får med seg, vil det kreve hele stiftelsens oppsparte egenkapital. Resultatet blir at stiftelsen ikke er likvid», skriv TA, og pekar på at videre drift vil «være truet både for stiftelsen som helhet, og de heleide barnehagene/aksjeselskapene».

Fredag kom svaret.

Må sikre kontrollen av pengebruken

Når Nordtun og departementet sier nei til å lovfeste et generelt unntak, begrunner de det med at det er viktig å ha et regelverk «som legger til rette for å kontrollere bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i alle typer barnehager, uavhengig av eierform».

Skal innsyn i bruken av tilskudd og foreldrebetaling sikres, må regnskapsinformasjon for den enkelte barnehage være tilgjengelig.

«Selv om et selveiende subjekt ikke kan ta ut utbytte, forhindrer ikke dette at verdier og overskudd kan overføres på andre måter», mener departementet.

Vil verne ideelle

Hege Bae Nyholt (R), leder i Stortingets utdanningskomité, er skuffet over forslaget fra kunnskapsministeren. Hun mener unntaket burde vært videre.

– I dag har vi ingen vanntett måte å skjerme ideelle barnehager på, fordi loven ikke inneholde noen definisjon av hva en ideell barnehage er. Dette haster det å få politisk grep om nå. Reguleringer som er nødvendige for å få bukt med den kommersielle barnehagesektoren må til, men de må ikke ramme de ideelle. De står for det viktige mangfoldet.