Carola til Norge i sommer: –Befriende og forløsende

Det er fjorårets 40-års jubileumsturné som har gitt mersmak. Da feiret Carola det som var gjennombruddet hennes med «Främling».

– Folk lurer på hvordan jeg orker. Men å stå på scenen på en turné – det er både befriende og forløsende. Det er veldig lystbetont. Det er ikke som om jeg går på jobben, men at dette er mitt liv, det er dette jeg brenner for, sier Carola Häggkvist til TT om sommerturneen kalt «Det händer nu».

I sosiale medier utdyper Carola at hun «ikke klarte å holde seg», etter at hun allerede i fjor ønsket at turnélivet aldri ville ta slutt – der hun spilte seg gjennom sommerens festivaler og konserter.

Publikum vil bys på både gammelt og nytt på turneen, som starter i Stockholm i slutten av mai og avsluttes i slutten av august. Da har hun blant annet svingt innom Norge 21. juni på Over Oslo.

Tidligere har hun meldt sin ankomst til Foynhagen i Tønsberg 1. august.

– Jeg kommer ikke til å gjøre en nøyaktig kopi på det jeg gjorde i fjor. Jeg kommer snarere til å fornye det vi gjorde da, men fremdeles forbli blant hitlåtene, sier Carola, som dermed vil holde seg til poplåtene sine en stund til.

– Ja, nye låter (og scener) er på vei, men jeg kan knapt vente til jeg får synge favorittlåtene mine igjen, skriver hun på Instagram.

Carola dukket overraskende opp på scenen under den norske Melodi Grand Prix-finalen i februar i år.

Det var nettopp i Eurovision-sammenheng at hun slo gjennom i 1983 med «Främling», som kom på tredjeplass – mens hun vant Eurovision i 1991 med «Fångad av en stormvind».