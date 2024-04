Onsdag ettermiddag feide hun tvil til side, bekreftet at regjeringen nå gjør abortutredning om til lovforslag som Stortinget kan stemme over. Men hun var ordknapp om når i et intervju med VG.

Kjerkol sa bare «i løpet av 2024». Men når Vårt Land treffer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget, bekrefter hun lovarbeid i hurtig fart med ny utvidet selvbestemt 18-ukers grense.

– Du utelukker ikke behandling i Stortinget før årets vårsesjon er omme?

– Nei, det gjør jeg ikke, svarer Kjerkol.

KrF-leder Olaug Bollestad reagerer kraftig. Og samtlige stortingspartier må nå forholde seg til at det kan bli en historisk abort-behandling midt inni sluttspurten med en hel haug andre tunge stortingssaker om samferdsel, forsvar og revidert budsjett.

Farten øker, men Kjerkol sier: «Har ingen dato til deg»

Inntil onsdag hersket det noe usikkerhet om hvordan regjeringen ville håndtere utredningen fra Abortutvalget, der flertallet ønsket utvidet selvbestemt grense til 18 uker.

Men etter at Kjerkol da oversendte et brev til Stortinget om at det kommer et lovforslag til behandling, var tidspunkt for lovslippet notert som «våren» 2024 i den offisielle listen over saker.

– Det betyr at det nå er mulighet for behandling innen årets vårsesjon er omme?

– Når vi varsler Stortinget, håndterer jo Stortinget dette innenfor den sesjonen som pågår. Men jeg har ingen dato til deg, svarer Kjerkol.

MOTTAR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottok utredningen fra Abortutvalget i desember 2023. Kari Sønderland ledet utvalget. (Heiko Junge/NTB)

Sp vil ikke bremse ned Aps fart mot hurtig vedtak

Hun påpeker at den kommende lovteksten er «hørt i tråd med hva som er krav».

– Vi holder på med kvalitetssikring og ønsker å legge frem en skikkelig gjennomarbeidet proposisjon som Stortinget kan ta stilling til. Det gjelder alle paragrafer i den, opplyser Kjerkol.

Arbeiderpartiets regjeringspartner, Senterpartiet, er uenig i å utvide dagens 12-ukers grense. Men på sentralt hold i partiet får Vårt Land bekreftet at partiet ikke vil motsette seg at helseministeren setter fart i lovarbeidet. Og at partiet vil godta et lovvedtak i Stortinget alt før sommeren.

Vårt Land skrev alt tidlig i mars at det gikk mot at Sps statsråder kom til å ta dissens to på av stridspunktene: Utvidet abortgrense – og mulig fjerning av nemndbehandling av fosterantallsreduksjon.

Ferd mot ny lov

I Hurdalsplattformen ble Ap og Sp enige om å sette ned et utvalg til å gjennomgå dagens bestemmelser i abortloven.

Siden Ap og Sp var uenige om dagens selvbestemte 12-ukers grense, het det at «partiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.»

14. desember i fjor leverte Abortutvalget sin innstilling, der et flertall anbefaler å utvide selvbestemt grense til 18 uker.

Vårt Land får opplyst: Godt forberedt på raskt lovarbeid

Skal Stortinget behandle loven før sommeren, må helse- og omsorgskomiteen også ha reell behandlingstid før den lager såkalt innstilling. Dessuten må komiteen også godta at et lovforslag behandles etter vanlig frist – 10. april.

I prosessen må det også ventelig bli stortingshøringer. Trolig må da Kjerkols proposisjon gå gjennom statsråd alt i mai.

Det er urovekkende at Kjerkol ser det som en mulighet å hastebehandle et etisk krevende spørsmål som abort. — KrF-leder Olaug Bollestad

Men utredningen fra Abortlovutvalget var grundig. Skrivearbeidet Kjerkols departement må gjøre, kan etter det Vårt Land får opplyst gå fort. Utfordringen er lovteknikk, men her skal «verktøy» og assistanse være klart i bakhånd.

– Hva vil du si til dem som nå kan mene at lovbehandlingen går uansvarlig fort?

– Det er jo Stortinget som bestemmer når de behandler de proposisjonene som blir lagt frem, svarer Kjerkol.

Bollestad taler til landsstyret KRASS: KrF-leder Olaug Bollestad karakteriserer det som en «skinnprosess» dersom regjeringen legger frem ny abortlov bare kort tid etter en stor høringsrunde. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

KrF-Bollestad er krass: «Skinnprosess» om krevende etikk

KrF-leder Olaug Bollestad, som også sitter i helse- og omsorgskomiteen, er sterkt kritisk til Kjerkols løp når Vårt Land ber henne om en kommentar:

– Det er urovekkende at Kjerkol ser det som en mulighet å hastebehandle et etisk krevende spørsmål som abort. En utvidelse av abortloven er en dramatisk svekkelse av rettsvernet til det ufødte liv.

Abortutvalget overleverte utredningen om revidert abortlov til regjeringen midt i desember. Høringen ble avsluttet fredag før påske. At prosessen alt få måneder etter ender i Stortingssalen med vedtak om ny grense, opprører KrF-lederen:

– Dersom regjeringen legger opp til behandling av abortloven nå, fremstår høringen etter Abortutvalget som en skinnprosess. I høringssvarene ligger innspill og bekymringer som bør tas på største alvor, skriver Bollestad til Vårt Land.