De Hamas-styrte myndighetene meldte sent mandag at minst fem hjelpearbeidere ble drept i et israelsk luftangrep mot Deir al-Balah, som ligger midt på Gazastripen.

Tirsdag morgen bekrefter World Central Kitchen (WCK) at sju av deres medarbeidere, inkludert den palestinske sjåføren, ble drept i et angrep i den krigsherjede enklaven mens de var i gang med å kjøre ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere.

Bilder tirsdag morgen viser likene av hjelpearbeiderne på al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah. Flere av dem hadde på seg verneutstyr med logoen til WCK.

– Utilgivelig

– Trass i at det var koordinert med israelske militære, ble kolonnen truffet da den kjørte ut fra lageret i Deir al-Balah, sier WCK og opplyser at deres folk befant seg i to pansrede kjøretøyer med WCKs logo og en personbil, i et angivelig konfliktfritt område.

De drepte WCK-ansatte er tre briter, en australier, en fra Polen og en med dobbelt amerikansk og canadisk statsborgerskap. I tillegg den palestinske sjåføren.

– Dette er ikke bare et angrep på WCK, men et angrep på humanitære organisasjoner som jobber under de verste forhold, der mat brukes som våpen. Det er utilgivelig, sier Erin Gore, som er direktør for WCK.

REAGERER: Nestleder i KrF og tidligere utviklingsminister i KrF, Dag-Inge Ulstein, sier at det er totalt uakseptabelt at hjelpearbeidere blir drept. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Innstiller arbeidet

– World Central Kitchen er knust over at sju medlemmer av teamet vårt har blitt drept i et IDF-angrep i Gaza, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

WCK opplyser videre at de innstiller alt arbeidet i Gaza inntil videre som følge av angrepet.

WCK bygget en egen molo på Gazastripen for å få inn nødhjelp sjøveien. Den første forsendelsen kom inn i området 15. mars, mens den andre kom inn mandag med 400 tonn mat og utstyr på tre skip.

Begge leveransene var samordnet med israelske militære.

Også i Norge reageres det sterkt på angrepet. Nestleder i KrF og tidligere utviklingsminister i KrF, Dag-Inge Ulstein, sier til Vårt Land at det er totalt uakseptabelt at hjelpearbeidere blir drept.

– Den humanitære situasjonen i Gaza er en katastrofe og humanitær nødhjelp er derfor helt avgjørende for folks overlevelse. Vi har siden krigens utbrudd bedt om at mer humanitær hjelp må slippes inn, men dette blir hindret. Drap av alle sivile må ta slutt, sier han.

Dernest legger han til:

– Vi har en klar beskjed til Netanyahu: Drap av sivile må stoppe og humanitær nødhjelp må komme trygt inn.

IDF: Skal granskes

Det israelske militæret (IDF) opplyser at hendelsen skal granskes på høyeste nivå, og omtaler den som «denne tragiske hendelsen».

– IDF gjør en omfattende innsats for å sørge for trygg levering av humanitær hjelp og har jobbet tett med WCK i deres livsviktige innsats for å skaffe mat og humanitær hjelp til Gazas befolkning, heter det i en melding på X, tidligere Twitter.

USA har framhevet sjøruta fra Kypros som en ny måte å få nødhjelp inn til en desperat befolkning som ifølge FN er på randen av hungersnød fordi nødvendige forsyninger blokkeres av Israel ved landegrensene.

Israel nekter FNs hjelpeorganisasjon for palestinerne UNRWA å levere forsyninger til Nord-Gaza, og andre hjelpeorganisasjoner sier det er for farlig å sende lastebilkolonner fordi Israel ikke vil garantere sikkerheten.

– Stopp vilkårlige drap

På X skriver WCK-grunnlegger José Andrés at organisasjonen har mistet flere av sine medarbeidere i et luftangrep gjennomført av IDF.

– Jeg er knust og sørger med deres familier og venner og hele vår WCK-familie. Dette er mennesker – engler – som jeg har tjenestegjort sammen med i Ukraina, Gaza, Tyrkia, Marokko, Bahamas og Indonesia, uttaler Andrés.

– De er ikke ansiktsløse. De er ikke navnløse. Den israelske regjeringen må stoppe disse vilkårlige drapene. Den må slutte å hindre humanitær bistand, slutte å drepe sivile og hjelpearbeidere og slutte å bruke mat som våpen, fortsetter Andrés.

Australias statsminister Anthony Albanese bekreftet tirsdag at en av de drepte er 44 år gamle Lalzawmi «Zomi» Frankcom. Han krever at de skyldige stilles til ansvar.

Det hvite hus knust

En talskvinne for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Adrienne Watson, sier USA er sjokkert og bekymret etter angrepet.

– Humanitære hjelpearbeidere må beskyttes når de leverer hjelp som det er så desperat behov for, og vi oppfordrer Israel til raskt å granske hva som har skjedd, skriver hun videre.

WCK ble stiftet i 2010 da Andrés, en spansk-amerikansk kokk og restauranteier, sendte kokker og mat til jordskjelvrammede Haiti. Siden starten på invasjonen av Gazastripen har WCK levert ut over 42 millioner måltider.

WCK er ikke den eneste hjelpeorganisasjonen som har mistet ansatte i krigen på Gazastripen. Ifølge UNRWA er 174 av deres ansatte drept siden krigsutbruddet 7. oktober i fjor.

Minst 32.845 palestinere er drept siden krigen i Gaza startet da Hamas angrep Israel og drepte nærmere 1200 israelere.