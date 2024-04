Det vakte oppsikt da et knapt borgerlig flertall i Drammen i februar vedtok at de bare ville ta imot flyktninger fra Ukraina. Nå viser en undersøkelse gjort for Dagsavisen at mange er enige med drammenserne.

I alt 34 prosent svarte at de synes kommunene skal få bestemme selv hvem de vil ta imot.

8 prosent hadde «ingen formening», mens sju prosent svarte «vet ikke». Et klart flertall på 52 prosent svarte at de mener sentrale myndigheter skal bestemme hvem som skal bosettes hvor i landet.