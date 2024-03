Publikumspris til norskprodusert palestinsk-israelsk dokumentar i København

«No Other Land» danket ut 114 andre filmer i konkurransen om den gjeve prisen.

– Prisen er en indikator på hvor viktig og riktig denne filmen er, og vi tar med oss anerkjennelsen og engasjementet videre inn i Oscar-kampanjen, sier produsentene Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg fra det norske produksjonsselskapet Antipode Films til Norsk filminstitutt.

Filmen handler om den palestinske aktivisten Basel Adra og den israelske journalisten Yuval Abraham, som sammen kjemper mot husødeleggelser og undertrykkelse i området Masafer Yatta på den okkuperte Vestbredden.

Norsk filminstitutt bidro til filmen med 375.000 kroner i samproduksjonstilskudd.

Tidligere i år ble «No Other Land» tildelt flere priser, blant annet publikumsprisen og prisen for beste dokumentarfilm, under den anerkjente Berlinale-festivalen, som regnes som en av Europas viktigste filmfestivaler.

CPH: DOX, som avholdes årlig i den danske hovedstaden, er en av verdens største festivaler for dokumentarfilmer. Festivalen startet 13. mars og avsluttes lørdag.