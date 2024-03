Sp har konkludert om varsler mot Oslo-topper

– Jeg synes hele denne saken egentlig bare er lei. Jeg er glad sentralstyret har behandlet den, så vi kan komme videre, sier Bjørg Sandkjær til Vårt Land.

Fylkeslederen i Oslo er en av de ledende skikkelsene i Oslo, som det ble varslet mot etter konflikter og uro i fylkeslaget.

Bakteppet: Uro og frykt for infiltrasjon i Oslo Sp

15. februar avslørte Vårt Land frykt i deler av Oslo Sp for at miljøer med bånd til ytre høyre i europeisk politikk, søker innflytelse i fylkeslaget.

Frykten inngår i en bredere bekymring for at grupperinger med en annen politisk agenda enn Senterpartiets, søker innflytelse og verv i Oslo Sp.

Ingrediensene i fortellingen om uroen var flere: en studentforening, årsmøter der unormalt mange nyinnmeldte stemmer fram ukjente styrekandidater og påstander om en utmeldt edderkopp som trekker i trådene. For ikke å glemme et uoversiktlig, konservativt landskap på høyresiden i Europa.

– Det er bekymringsfullt at nettverk med tilknytning til partier som Lov og rettferdighet i Polen, ser ut til å søke innpass i Sp, sa fylkesleder Bjørg Sandkjær til Vårt Land den gang.

Varsler mot Oslo-topper og generalsekretær i Sp

Mot slutten av arbeidet med Vårt Lands artikkel, tok dramaet en ny vending. 10. februar omtalte nemlig Nettavisen to varsler.

Det første varselet anklaget ledende skikkelser i Oslo Sp for brudd på demokratiske spilleregler for å beskytte egen makt og posisjon, meldte Nettavisen. Blant de anklagede var fylkesleder Bjørg Sandkjær. Også Sps generalsekretær, Knut M. Olsen, ble anklaget for å ha bidratt. Varsleren skal ha vært en lokal tillitsvalgt.

Varselet skal særlig handle om avlysningen av årsmøtet i Grünerløkka Sp på få timers varsel i juni 2023. Meldinger fra en gruppechat, som er vedlagt varselet, «viser hvordan frykten for å være i mindretall [ …] preget de som styrer i Grünerløkka Sp», skriver Nettavisen.

Det andre varselet anklaget «Bjørg Sandkjær og fylkeskontoret for å ha satt lokaldemokrati, vedtekter og sedvane til side for å ta kontroll over Vestre Aker Sp», ifølge Nettavisen. Varslerne skal være tre lokale tillitsvalgte.

FRIKJENT: Bjør Sandkjær er fylkesleder i Oslo Sp. (Adrian Nielsen)

Vedum og Sp-styre avviser varslene

Fredag morgen får Vårt Land opplyst av Senterpartiet sentralt at varslene avvises av sentralstyret i Sp. Styret har fattet følgende vedtak:

«Sentralstyret ser på begge disse sakene som del av en politisk uenighet innad i Oslo Senterparti, hvor varslingsinstituttet blir benyttet som virkemiddel. Dette er ikke i tråd med intensjonene i partiets etiske retningslinjer, og sentralstyret ser det ikke som rett å benytte retningslinjene i disse sakene. Sakene ansees avsluttet med denne behandlingen i sentralstyret. Dette meddeles aktuelle personer som er omfattet av varslingene.»

Normalt er det generalsekretær Knut M. Olsen som har det øverste ansvaret for å håndtere varsler i Senterpartiet.

Men siden Olsen selv er varslet mot, er det i stedet sentralstyret som har fattet den endelige avgjørelsen om de to varslene.

Sentralstyret ledes av partileder Trygve Slagsvold Vedum og har til sammen 13 medlemmer med stemmerett.

Dette viste Vårt Lands opprinnelige sak

Vårt Land hadde i arbeidet med artikkelen kartlagt lokalstyrene i Oslo Sp fra 2023 og 2024.

Kartleggingen viste blant annet at tre tillitsvalgte hadde koblinger til tankesmien til en partigruppe i EU-parlamentet, som i dag domineres av verdikonservative og høyrepopulistiske partier som polske Lov og rettferdighet (PiS).

De hadde styreverv i Vestre Aker Sp, Sønder Aker Sp og Senterungdommen. Vårt Land forela alle tre funnene våre og fylkesleder Bjørg Sandkjærs kommentarer om dem.

Alle tre markerte avstand til PiS og mente koblingen til partiet var søkt og urimelig. De ga på hvert sitt vis uttrykk for at de har engasjert seg demokratisk for et konservativt ståsted, som de mener allerede har en plass i Sp nasjonalt.

Én anklaget etablissementet i Oslo Sp, som han mener er mer liberale enn partiet i resten av landet, for å stemple meningsmotstandere for å kvitte seg med dem.