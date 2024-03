Refser Unge Høyre: – Som tatt ut av en høyreradikal blogg

– Jeg synes det er en dårlig idé å møte den nasjonalkonservative utviklingen i Europa ved å adoptere tankegodset til Geert Wilders eller Marine Le Pen inn i norsk politikk slik Unge Høyre-leder Ola Svenneby gjør, sier Unge Venstre-leder Ane Breivik til Vårt Land.

Breivik reagerer sterkt på Unge Høyres meninger om ny innvandringspolitikk i programutkastet deres til nye partiprogram.

– Unge Høyre har tatt en veldig urovekkende høyredreining i innvandringspolitikken de siste par årene. Jeg opplever samfunnsanalysene deres som helt uten bakkekontakt eller røtter i det som er virkeligheten nå, og hvordan integreringsarbeidet faktisk pågår i det norske samfunnet, sier hun.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby kaller Ane Breiviks uttalelser for usaklige og mener hun bør ta en studietur til Middelhavet. Les resten av svaret hans lenger nede i artikkelen.

Unge Høyre svartmaler norsk integreringspolitikk

Unge Høyre svartmaler den norske integreringspolitikken, mener Breivik.

– Det står ikke så ille til i Norge. Vi har en ganske vellykket integrerings- og bosettingspolitikk i Norge i dag. Vi har ressurser og vi har kapasitet. Akkurat nå er det selvfølgelig lavere kapasitet, fordi vi har tatt imot så mange etter angrepskrigen i Ukraina. Men dette er et arbeid som er i gang, og som er relativt vellykket også, sier Breivik.

– Det er som tatt ut av en høyreradikal blogg, sier Breivik, og viser blant annet til Unge Høyres punkt om at “Norge og Europa skal ha politisk kontroll på innvandringen”.

– Det er jo feil. Realiteten er jo at vi har stor politisk kontroll. Det er ikke noe fravær kontroll i dag. Tvert imot er jo innvandring et av de områdene i norsk politikk som er mest gjennomregulert i samfunnet.

Unge Høyre vil ikke ta imot kvoteflyktninger til Norge. Det er svært problematisk, mener Breivik.

– Det er jo slik at de som defineres som kvoteflyktninger eller overføringsflyktninger av FN, det er de som er blant de mest sårbare i det internasjonale migrasjonssystemet. Å gå bort fra dagens asylordning, innebærer jo at man fraviker den retten til beskyttelse som alle mennesker burde ha iboende, i menneskets verdighet. Det synes jeg er sterkt, sterkt problematisk.

Unge Høyre vil også fjerne dobbelt statsborgerskap.

– Jeg stusser veldig over at de vil skrote den ordningen. Det vil blant annet gå utover folks rett til å stemme ved valg og delta i demokratiet vårt, sier hun.

– Hva betyr dette for forholdet og et regjeringssamarbeid mellom Høyre og Venstre?

– Jeg håper partiet Høyre tar avstand fra den typen tankegods. Det bør jo være uaktuelt for ethvert parti med et snev av respekt for menneskerettighetene og skulle gå i samme retning som Unge Høyre gjør, sier Breivik.

Unge Høyre-lederen reagerer: Usaklig!

Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener Unge Venstre-lederens sammenligning med ytre høyre-partier i Europa er lettvint og usaklig.

– Hvis Breiviks prosjekt som leder er å gjøre partiet irrelevant i krevende diskusjoner, får det være opp til henne. Tidligere har jeg klart å ha siviliserte samtaler med blant annet nestlederen hennes om samme tematikk. Den tid er tydeligvis forbi, sier Svenneby.

Han mener «sammenligningen med Geert Wilders og Marine Le Pen faller på sin egen urimelighet». Svenneby mener Ane Breivik maler et feil bilde av Unge Høyres programutkast og av migrasjon i Europa:

– Det er absurd å mene at Europa har kontroll. I så fall foreslår jeg at Ane Brevik foretar en studietur til Middelhavet, sier Svenneby.

– Dessuten er det en fordel om Unge Venstre setter seg inn i forslagene de kritiserer. Alle skal ha rett på beskyttelse. Også med Unge Høyres program. Spørsmålet er hvordan denne beskyttelsen skal gis, fortsetter han.

Svenneby sier Unge Høyres program bygger på to premisser. For det første må Europa få politisk kontroll på innvandringen, mener han:

– I dag kan Belarus og Russland sende migranter inn mot grensene, for å skape kaos. Og en uansvarlig flyktningstrøm over Middelhavet. Ane Breivik må gjerne mene motstand mot et slikt system er en «urovekkende høyredreining». Det er ikke mer urovekkende enn at sentrale migrasjonsforskere – plassert godt på venstresiden – er enige med oss, sier Svenneby.

For det andre må innvandringen til Norge baseres på evnen vår til integrering:

– Norge har lykkes bedre enn flere naboland, men nå ser vi flere urovekkende trender. Da mener jeg vi kan innvilge oss en pause for å sørge for at alle i Norge får like muligheter, sier Svenneby.