Gro til Vårt Land: Derfor skiftet hun syn og gikk for uke 18

(Oslo rådhus): – Når jeg har den historien jeg har med abortsaken, var det naturlig at jeg holdt Arbeiderpartiets hovedinnlegg da denne saken kom opp i bystyret i Oslo, sier Gro Harlem Brundtland til Vårt Land.

Vårt Land treffer til den tidligere statsministeren og Ap-lederen etter onsdagens bystyremøte i Oslo rådhus – et møte det var historisk sus over.

– Dagens lov er rett og slett utdatert. Det er ingen grunn til å fortsette med nemnd etter 12 uker, sa Brundtland fra talerstolen i bystyresalen.

Sammen med Aps to andre medlemmer i Helse- og sosialutvalget i bystyret, fremmet hun et tilleggsforslag om å støtte Abortutvalgets anbefaling til regjeringen om å utvide abortgrensen fra uke 12 til 18.

– At regjeringen kommer til å fremme et forslag om selvbestemt abort i 18 uker uten nemnd, det føler jeg meg ganske sikker på, sier Brundtland til Vårt Land.

Ringen sluttet for «Gro» og abortsaken?

Slik ble ringen på et vis sluttet i historien om Ap-nestoren og abortsaken. I år er det nemlig 50 år siden hun 35 år gammel holdt en sterk appell for selvbestemt abort til 12. svangerskapsuke fra Stortingets talerstol.

Året var 1974 og fem år i forveien hadde kvinnebevegelsen fått gjennomslag for selvbestemt abort til 12. uke i Aps partiprogram. Forslaget fra Bratteli-regjeringen falt med én stemme, men fem år senere ble det vedtatt.

– Jeg argumenterte mot nemndene allerede den gangen, påpeker Brundtland til Vårt Land i dag.

UNG: Slik så Gro Harlem Brundtland da hun talte om selvbestemt abort på Stortinget i 1974. (Erik Thorberg/NTB)

Bidro til å slå ned abort-opprør i Ap i 2019: – Jeg tok feil

Det var i 2021 at Aps landsmøte gikk inn for å utvide kvinners selvbestemmelse til 18. svangerskapsuke.

To år i forveien bidro Gro Harlem Brundtland til å slå ned et «abort-opprør» om å si ja til uke 18. Få minutter før avstemningen på landsmøtet i 2019, publiserte VG en sak der Brundtland advarte mot dette

– Har du selv hatt en prosess før du landet på dette standpunktet?

– Ja, i 2019 så kom forslaget overrumplende på landsmøtet og Ap hadde ikke jobbet grundig nok med saken i programarbeidet sitt, svarer eksstatsministeren.

Hun forteller at hun var urolig for at flere skulle vente med å ta abort til senere i svangerskapet, hvis man utvidet selvbestemmelsen.

– Men jeg tror jeg tok feil, fordi de fleste kvinner passer på at de tar abort så tidlig de kan, vedgår Brundtland.

– Hva med fosterets rettsvern?

– Når det kommer til stykket, så er det slik at det er bare kvinnen som kan verne et foster.

Derfor tror Brundtland at abortloven endres nå

På samme tid som Arbeiderpartiet endret syn i 2021, liberaliserte flere partier på Stortinget abortpolitikken i programmene sine. Opptellinger tyder på flertall for uke 18 blant dagens stortingsrepresentante

– Hvorfor tror du så mange partier på kort tid endret syn og gikk inn for å utvide abortgrensen?

– I 45 år så har den loven vært urørt. Og skiftende flertall har hatt problemer om abortloven. Løsningen har vært å la loven være i fred, for den fungerer. De aller fleste kvinner gjennomfører abortinngrep før åttende uke. Derfor har ikke presset for at man må foreta forandringer vært stort nok, sier Brundtand.

At metodene for abort har endret seg, har bidratt til et vendepunkt, tror hun:

– Etter hvert så blir dagens lov unaturlig, fordi stadig flere aborter gjennomføres med aborter. Og da blir det meningsløst at det står i loven at abort skal gjennomføres på sykehus.

– Tror du Solberg-regjeringens forbud mot selvbestemt fosterantallsreduksjon bar en utløsende årsak?

– Det vet jeg ikke riktig. Det er klart at da Erna Solberg skulle friste KrF da det var konkurranse om partiets støtte. Så ble det jo et kvinneopprør omkring det. Det åpnet nok opp abortsaken, sier Brundtland.

– Også dette med legers reservasjonsrett noen år tidligere, ble et tema og medførte folk med plakater, legger hun til.

AP-TOPPER: Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland snakker om «veivalg og verdivalg» i valgåret 2017. (Audun Braastad/NTB)

– Historisk viktig prosess for kvinners frigjøring

Gro Harlem Brundtlands innlegg og Aps forslag kom i forbindelse med at bystyret behandlet Oslo kommunes høringssvar om Abortutvalgets anbefalinger.

– Ordfører, dette bystyret blir i dag del av en historisk virkelig prosess for kvinners frigjøring, rettigheter og helse, sa Ap-nestoren fra talerstolen i rådhuset.

Innlegget hun holdt i Stortinget 50 år tidligere, ble nylig løftet fram i lyset igjen av TV-serien Makta.

«Det blir aldri likhet eller renslighet i disse sakene, så lenge leger eller andre skal frata kvinnene det ansvar som det ikke i virkeligheten er mulig å dele med andre,» sa en 35 år gammel Brundtland fra Stortingets talerstol da.

Den gang var den vordende Ap-lederen selv medlem i datidens form av abortnemnd ved Aker sykehus.

Dette skriver «Gro» og Ap-kollegaer i Oslo om ny abortlov

I innstillingen fra Helse- og sosialutvalget i bystyret om Abortutvalgets utredning, kommer «Gro» med et tilleggsforslag sammen med partifellene Jon Reidar Øyan og Shila Khayrollahzadeh.

Der foreslår de blant annet at Oslo kommune skal støtte flertallet i Abortutvalget, «som mener grensen for selvbestemt abort bør flyttes til 18. svangerskapsuke fra dagens grense til 12. svangerskapsuke»

Trioen støtter også at «abortnemndene i sin nåværende form avvikles og nye fra uke 18 til 22, etableres med styrket juridisk kompetanse».

POSITITV TIL NY LOV: – Det har også skjedd en dramatisk utvikling i selve gjennomføringen av aborter. Situasjonen er derfor totalt forandret, mener Gro Harlem Brundtland. Her i Oslo rådhus onsdag. (Andreas Lindvåg)

Er positivt til medikamentell abort utenfor sykehus

Gro Harlem Brundtland og partifellene støtter også forslag om en forsøksordning med «medikamentell abort i kontrollerte former utenfor sykehus, fram til uke 10».

Fra talerstolen i Oslo rådhus, sa eksstatsministeren:

– Det har også skjedd en dramatisk utvikling i selve gjennomføringen av aborter. Situasjonen er derfor totalt forandret. 90 prosent skjer innen 8 uker, heldigvis. Så utviklingen fremover kan skje i primærhelsetjenesten i de aller fleste tilfellene og ikke i spesialisthelsetjenesten som i dag.