De har videresendt anmeldelsen, som de leverte til Sørvest politidistrikt mandag, til Stavanger Aftenblad.

Gruppa mener at illustrasjonen på utsiden av bussen bryter med straffeloven paragraf 317 om pornografi og paragraf 318 om utstillingsforbud av bilder av eksplisitt seksualisert karakter.

– Kvinnegruppa Ottar reagerer kraftig på at noen skal kunne kjøre rundt i offentligheten med sitt kvinnefiendtlige budskap, skriver de i anmeldelsen.

20 russegutter på Bryne videregående skule har brukt omkring 3 millioner kroner på bussen. Guttene har tidligere sagt til Stavanger Aftenblad at foreldrene deres ikke er så begeistret for eksteriøret på bussen.

Vil ha en offensiv kamp mot pornoindustrien

Olaug Bollestad, partileder i KrF, vil ikke blandes inn i anmeldelsen, men reagerer sterkt på illustrasjonen. Hun mener den vitner om en russekultur som har gått av skaftet.

– Denne illustrasjonen er bare ett av flere eksempler på en vulgær russebusskultur. Det er en kroppsfiksert og pornografisk kultur blant ungdommen som har gått helt av banen. Spesielt kvinnesynet som kommer frem er helt bakvendt, sier hun.

Nå ønsker Bollestad en større bevissthet rundt at flere overgrepssaker er inspirert av det hun beskriver som en aggressiv og grenseoverskridende pornoindustri.

– Nakenhet er mer kommersialisert og tilgjengelig for unge enn noen gang før, sier KrF-lederen, og legger til:

– Jeg er glad Rødt og SV har blitt med på et felles forslag i Stortinget om å sende et sterkt signal fra offentlig side om hva vi syns om utviklingen. Det er et viktig første skritt å blokkere pornografi på alle offentlig eide nettverk.