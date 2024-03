Kvinnebevegelsens abortutvalg vil vrake ukegrense i loven

Mandag ettermiddag leverte Kvinnebevegelsens abortutvalg (KA) sitt høringssvar om Støre-regjeringens abortutvalg sine anbefalinger.

Kvinnebevegelsen gikk sammen om å lage et eget utvalg høsten 2022, «som en reaksjon på at kvinnebevegelsen ikke ble inkludert i det regjeringsoppnevnte abortutvalget».

KA sitt innspill konkluderer blant annet med at «abort lovmessig skal betraktes som enhver annen nødvendig helsetjeneste og at det eneste som bør lovreguleres er kvinners rett til abort, at den skal være gratis, og at kvinnen har en rett til informasjon, veiledning og støtte».

Dermed legger KA seg på en mer liberal linje enn det regjeringsoppnevnte abortutvalget.

Der anbefalte et stort flertall å utvide grensen for kvinners selvbestemmelse fra 12. til 18. svangerskapsuke.

Vil ikke trekke grense for levedyktighet

KA viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) «anbefaler at levedyktighet ikke bør være tema i lovgivning» og mener «det er gode grunner til at Norge bør følge WHOs kunnskapsbaserte retningslinjer».

KA mener en ny abortlov bør bygge på WHOs nyeste retningslinjer om abortlovgivning og kritiserer regjeringen for å ha gitt Abortutvalget et «snervert» mandat.

For eksempel knesatte regjeringen selv på forhånd at abort ikke skal innvilges hvis det er levedyktig utenfor mors liv». Utvalget trekker yttergrensen for abort ved 22. svangerskapsuke, som enkelt sagt er dagens grense for levedyktighet.

Vil ha «selvbestemmelse gjennom hele svangerskapet»

Ifølge KA anbefaler WHO «prinsipielt at kvinner skal ha full selvbestemmelse gjennom hele svangerskapet».

KA går mot Abortutvalgets anbefaling om at senaborter etter 18. svangerskapsuke fortsatt skal behandles av en nemnd.

«KA er uenig i at rett til abort begrenses i loven til et uketall. Spørsmål om de svært sjeldne senabortene må løses individuelt», heter det i høringssvaret.

Å beholde ordningen med nemnder etter uke 18 er en videreføring av et «foreldet kvinnesyn» og «overser at kvinner, som menn, har rett til selvbestemmelse», mener KA.

Disse er med i Kvinnebevegelsens abortutvalg

Kvinnebevegelsens abortutvalg beskriver seg selv som «bredt sammensatt av representanter fra kvinnebevegelsen og fagfolk innen medisin, jus og etikk.»

Blant annet sitter Kvinnefront-leder Cathrine Linn Kristiansen, gynekolog Mette Løkeland-Stai og teolog Gunhild Maria Hugdal i utvalget.

Sistnevnte har doktorgrad i teologi fra MF vitenskapelig høyskole og jobber som førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Ny abortlov kan vedtas i høst – med splid i regjeringen

Tidligere denne måneden meldte Vårt Land at det går mot splid når Ap/Sp-regjeringen fremmer lovforslag om utvidet grense for selvbestemmelse.

En proposisjon fra regjeringen om ny abortlov kan komme til endelig behandling i Stortinget raskere enn spådd – allerede i høst, ifølge nøkkelpersoner i Ap og Sp.

Saken oppdateres.