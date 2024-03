– Vi må få en skikkelig debatt om antisemittisme i dette landet. Det er skremmende at norske jøder i dag blir hetset, og at de som vil stå i solidaritet med jødiske voldsofre blir angrepet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Vårt Land.

Hun sikter til voldshendelsen under 8. mars-markeringen i Sandefjord. En mann som ville stå i solidaritet med israelske voldsutsatte kvinner, ble slått ned av propalestinske demonstranter. Listhaug nevner også 8. mars-arrangementet i Oslo, der jødiske kvinner ble nektet å gå i toget fordi de hadde plakater om seksuell vold mot kvinner, som ga assosiasjoner til det israelske flagget.

– De jødiske kvinnene hadde et legitimt budskap, men ble fysisk holdt igjen. At de sto opp mot seksuell vold begått av Hamas den 7. oktober ble ikke tatt alvorlig. Det er én standard for disse kvinnene og en annen standard for alle andre.

Frp-lederen, som onsdag denne uka ble forfulgt av palestinademonstranter med aggressive rop og truende adferd, understreker at hun har full forståelse for at følelsene er sterke og at lidelsene i til sivilbefolkningen Gaza er uutholdelige. Samtidig mener hun det økte jødehatet er en følge av at norske jøder blir ansvarliggjort for Israels krigføring.

– Det er åpenbart at antisemittismen lever i beste velgående, det ser man ikke minst i sosiale medier. Det man leser der gjør meg kvalm. Jeg får assosiasjoner til ting som har skjedd før i historien, sier Listhaug.

Antisemittisme

Antisemittisme er en betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger mot jøder

Negative forestillinger om jøder og jødedommen har lange historiske røtter i Europa.

1800-tallet var preget av antijødiske massemobiliseringer og pogromer. Sitt mest ekstreme uttrykk fikk den moderne antisemittismen i nazismen, som resulterte i Holocaust.

Etter Hamas sitt terrorangrep mot Israel den 7. oktober og Israels krig i Gaza, har antisemittismen økt i Norge og Europa.

Holocaustsenterets holdningsundersøkelse fra 2012 viser en klar sammenheng mellom antisemittisme og antiisraelske holdninger

Kilder: Store norske leksikon, VG, NRK, HL-senteret

Kritiserer venstresiden

Frp-lederen er skuffet mediene. Men den aller sterkeste kritikken retter hun mot den politiske venstresiden, som tidvis er preget av sterk kritikk av Israel.

– Diskusjonen om sionisme er forstemmende. Hvilke andre land enn Israel stilles det spørsmål rundt selve eksistensen til? At man ønsker en trygg plass for det jødiske folket er blitt et grunnlag for å utdefinere deg. Jeg forstår ikke at ikke flere reagerer.

– Mener du at israelskritikk er antisemittisk?

– Kritikk av Israel og deres ledere på lik linje som vi kritiserer andre land er selvsagt helt legitimt. Det blir antisemittisme når jøder blir ansvarliggjort for det staten Israel foretar seg og opplever trusler og vold på grunn av det, og blir dehumanisert fordi de er jøder.

Det er grunn til å rope varsku når Israel blir delegitimert og demonisert. Hvilke andre land stilles det spørsmål rundt selve eksistensen til? — Sylvi Listhaug, Frp-leder

Frp-lederen retter særlig kritikk mot partiet Rødt, som det eneste partiet på Stortinget som ikke signerte Det Mosaiske Trossamfund (DMT) sitt opprop mot antisemittisme før jul i fjor.

– At partiet velger å ikke støtte et opprop mot antisemittisme når jøder i Norge opplever trusler og vold, og flere snakker om å flytte fra Norge, taler for seg selv.

Rødt: – Stiller oss uforstående til Listhaugs påstander

Rødt har fått forelagt kritikken fra Sylvi Listhaug. I en e-post til Vårt Land svarer stortingsrepresentant og nestleder i Rødt, Tobias Drevland Lund at partiet tar antisemittisme på det største alvor, og stiller seg uforstående til Listhaugs påstander.

TAR ANTISEMITTISME PÅ ALVOR: Tobias Drevland Lund i partiet Rødt stiller seg uforstående til kritikken fra Sylvi Listhaug. (Ihne Pedersen)

Han viser til at Rødt nylig stilte flere forslag på Stortinget for å bekjempe antisemittisme, og kommer samtidig med en oppfordring til Listhaug:

– På Stortinget på fredag har Frp muligheten til å støtte forslag fra Rødt om å sikre at politiet prioriterer arbeid mot antisemittisme, sikre at politiet får økt kompetanse på antisemittisme og et forslag Rødt har sammen med Høyre der vi ber regjeringen trappe opp satsingen på Dembra. Dette er konkret politikk vi foreslår for å bekjempe antisemittisme, men kampen mot antisemittisme er en kontinuerlig kamp som vi må fortsette å ta.

– Hvorfor signerte ikke Rødt DMTs opprop mot antisemittisme?

– Vi stiller oss hundre prosent bak budskapet i oppropet fra DMT om at hets, hat og vold mot jøder er uakseptabelt. Dette har Rødt alltid vært tydelig på og vi har også ønsket å stå sammen om et felles opprop. Vi ba derfor om en prosess med DMT og de andre partiene om innholdet i oppropet, men dette fikk vi dessverre aldri muligheten til, svarer Drevland Lund.

Rødt tar avstand fra alle former for rasisme og antisemittisme — Tobias Drevland Lund, nestleder i Rødt

Han forklarer at det i oppropet fra DMT var enkelte formuleringer som kunne tolkes til å være i strid med Rødts syn.

– Rødt anerkjenner enhver stats rett til å beskytte seg mot terrorangrep. Samtidig er ikke Israels brutale angrep på Gaza og Vestbredden beskyttelse mot terrorangrep, men brudd på folkeretten. Det var derfor vanskelig for oss å underskrive på oppropet som forelå. Rødt valgte i desember heller å vedta vår egen uttalelse der vi tydelig fordømmer alle former for rasisme og antisemittisme, fastslår at alle jøder i Norge skal føle seg trygge og at jøder i Norge ikke kan pålegges å ta ansvar for Israels handlinger som stat.

– Rødt retter til tider sterk kritikk mot sionismen. Er Rødt enig i premisset om at antisionisme kan være antisemittisme?

– Rødt tar avstand fra alle former for rasisme og antisemittisme. Det Rødt har rettet sterk kritikk mot er politikken og handlingene til den israelske staten som har ført til okkupasjon, undertrykkelse, fordrivelse og nå mulige folkemord mot uskyldige palestinere. Det er det vi med rette kritiserer, svarer Drevland Lund.

– Må bekjempes i alle miljøer

Rødt-nestlederen snur speilet mot Frp-lederen: I Holocaustsenteret sin befolkningsundersøkelse fra 2022 kommer det frem at Frp sine velgere skårer klart høyest både på antisemittisme og muslimfiendtlighet.

– Det viser at kampen mot antisemittismen må tas i alle partier uavhengig om de er på høyre- eller venstresida, kvitterer Rødt-politikeren.

Til det svarer Listhaug:

– Frp har en krystallklar holdning mot antisemittisme. Vi skal være på rett side av historien og det står vi fast på uansett.