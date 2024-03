Ville vise støtte til israelske gisler – ble hindret i å gå i 8. mars-tog

Det ble bråk da en gruppe ville vise støtte til israelske kvinner under 8. mars-markeringen i Oslo fredag, melder NRK.

Gruppen ble hindret i å delta i 8. mars-toget, opplyser innsatsleder Tore Barstad til NRK.

– De ble fysisk hindret av andre deltagere i toget, og de fikk etter hvert beskjed av arrangementskomiteen om at de ikke fikk delta i toget med de parolene som de hadde, opplyser han.

Til VG opplyser politiet at partene har løst opp i problemene selv.

Skal ha oppstått knuffing

Dagen opplyser at en gruppe jøder deltok i markeringen, og at det skal ha oppstått knuffing og dytting på Youngstorget.

Gruppen skal ha hatt med bannere som blant annet omtaler vold mot kvinner utført under terroraksjonen utført av Hamas 7. oktober i fjor. Andre holdt opp bannere med teksten «#MeTooUnlessUrAJew».

– En svart dag for kvinner

– Det er en svart dag for kvinner i Norge, for demokratiet i Norge, for jøder og for alle som bryr seg om menneskeverd, sier Ronen Bahar, styreleder i Det mosaiske trossamfund, i en tekstmelding til Vårt Land.

Tro- og livssynsorganisasjoner i møte med Støre og Toppe REAGERER: Styreleder Ronen Bahar fra Det mosaiske trossamfund reagerer kraftig på at en gruppe jødiske kvinner ble holdt ute fra 8. mars-markeringen. (Heiko Junge/NTB)

Han opplyser at gruppen som deltok i markeringen var en privat jødisk gruppe.

– Men mange av våre medlemmer var der, og vi støtter selvsagt budskapet deres.

Han mener fredagens episode er et nytt lavpunkt for en allerede polarisert debatt.

– Oslo i 2024 er ikke et sted jødiske og israelske kvinner som ble slaktet, drept, voldtatt, amputert og torturert blir minnet og respektert, sier Bahar.

Han mener den norske regjeringen har vært taus i møte med flere hatepisoder mot jøder.

– De bør våkne nå, og allerede i kveld ta ansvar og skifte kurs, konkluderer han.

En av parolene under årets 8. mars-markering i Oslo lyder «Gazas kvinner er Oslos søstre. Stopp blokaden - Fri Palestina»

Slåsskamp i Sandefjord

Også i Sandefjord skal det ha oppstått konfrontasjoner mellom Israel- og Palestina-aktivister, melder Sandefjords blad.

– Patruljen meldte fra om en slåsskamp. Det var en kort hendelse som skjedde og som politiet fikk rask kontroll på. De er fremdeles på stedet for å snakke med partene, opplyser operasjonsleder Jan Tore Gregersen til VG.