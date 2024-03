Norge Idag-redaktør har sagt opp

Martin Gellein, som tiltrådte som ny assisterende redaktør i den kristne avisen Norge Idag i fjor, kunngjør nå at han gir seg.

Det melder han selv på sin Facebook-profil.

«Da har jeg sagt opp stillingen min i Norge IDAG. Takknemlig for det som har vært og ser frem mot nye og spennende utfordringer.»

Da han kom til avisen i april i fjor, var det fra stillingen som nyhetsredaktør i Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem (IKAJ).

– Jeg har kjent at det er tiden for å gå videre. Når det åpnet seg en mulighet i Norge Idag, var jeg veldig glad for det. Jeg opplever at Gud har ledet meg, sa Gellein til Vårt Land da han ble ansatt.

Vårt Land har forsøkt å få en kommentar fra Gellein fredag, men ikke lyktes med det.

– Vi synes Martin har gjort en fabelaktig jobb. Men vi må ha en bemanningsplan, og da har vi vært innforstått med at han bare kunne komme til å bli så lenge, sier Finn Jarle Sæle, eier og grunnlegger av avisen Norge Idag, til Vårt Land.

Han avkrefter at det ligger konflikt bak oppsigelsen.

– Vi ønsker Martin alt hell og lykke videre, sier Sæle.

Sommeren 2022 var assisterende redaktør Bjarte Ystebø og eier og grennlegger Finn Jarle Sæle i en konflikt om avisens fremtid. Den endte med at Sæle gikk seirende ut av generalforsamlingen, hvor aksjonærene i avisen stemte over hvem de ville skulle styre avisen.

---

Norge Idag

Konservativ, kristen ukeavis, med base i Bergen.

Startet opp i 1999, av Finn Jarle Sæle.

Rundt 11.000 abonnenter, utgitt én gang i uka.

---