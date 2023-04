Forlater Ystebø for å bli assisterende redaktør i Norge Idag

Gellein går fra stillingen som nyhetsredaktør i IKAJ og vil bli assisterende redaktør i Norge Idag etter sommeren.

– Det var fire personer som sa opp jobbene sine i avisen i fjor. To av dem redaktører, nå får vi endelig på plass en ny assisterende redaktør. Det er viktig for å innta nye markeder og bygge avisen for fremtiden, sier sjefredaktør Trine Overå Hansen til sin egen avis.

De skriver at gründerparet Anita Apelthun Sæle og Finn Jarle Sæle har planlagt å trappe ned, og at ansettelsen av Gellein er viktig del av å sørge for stabilitet i avisen fremover.

Forlater IKAJ

Gellein har til nå vært nyhets- og nettredaktør i IKAJ, Internasjonale Kristne ambassade Jerusalem, hvor Bjarte Ystebø er styreleder. Ystebø er også redaktør i organisasjonens blad, Et ord fra Jerusalem.

Finn Jarle Sæle var ansvarlig redaktør for dette bladet frem til november 2022, men ble erstattet av Ystebø.

Sæle og Ystebø var i fjor sommer i en offentlig konflikt rundt redaktørrollen i Norge Idag. Ystebø, som var ansatt som assisterende redaktør, presenterte sin plan for å overta avisen, men generalforsamlingen stilte seg bak Sæle.

– Jeg er takknemlig til Finn Jarle Sæle for alt det han har betydd for så mange, også for meg. Trine Overå Hansen kjenner jeg godt både fra samarbeid i IKAJ og TV Visjon Norge. Så dette skal bli bra, sier Gellein til Norge Idag.

Norge Idag

Konservativ, kristen ukeavis, med base i Bergen.

Startet opp i 1999, av Finn Jarle Sæle.

Rundt 11.000 abonnenter, utgitt én gang i uka.

I sommeren 2022 var assisterende redaktør Bjarte Ystebø og daværende sjefredaktør Finn Jarle Sæle i en konflikt om avisens fremtid.

Ystebø mobiliserte aksjonærene for å sikre støtte på generalforsamlingen onsdag 29. juni, men tapte.

