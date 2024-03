3. mars 1974. Guatemala skal velje landets neste president. To offiserar står mot kvarandre. Ein er norsk.

Kjell Laugerud er forsvarsminister og kandidat for det konservative partiet hæren kontrollerer. Rivalen er Efrain Rios Montt, general og kristendemokrat.

Montt leiar med 45 prosent av røystene når hæren grip inn og tek kontroll over urnene – og skrur av TV- og radiosendingane. Med landets mektigaste i ryggen blir Kjell Laugerud utpeika til valvinnar.

Guatemala har fått ny president.

Han har familie på Hokksund i Buskerud.

Efrain Rios Montt kjem grufullt tilbake. Meir om det om litt.

Ein sjømann gjekk i land

Kjell Laugerud blei fødd i 1930, i Guatemala by. Faren var Per Eugen Laugerud, ein sjømann frå Hokksund som gjekk i land i Guatemala, og blei. Innvandraren gifta seg med Catalina García.

Unge Laugerud valde ein karriere i uniform, og fekk militær utdanning i både USA og Guatemala. I 1970 gjekk han til topps i forsvaret, Laugerud blei forsvarssjef og forsvarsminister.

To år seinare tok han steget heilt opp: presidentkandidat. 1. juli 1974 blei han innsett som Guatemalas 36. president.

Som presidentane før han fekk Kjell Laugerud delansvar for det som utarma Guatemala i 36 år, borgarkrigen som starta i 1960 og enda i 1996.

På den eine sida stod dei væpna styrkane, på andre sosialistiske og revolusjonære geriljagrupper.

GAV HJELP: President og general Kjell Laugerud talar til folket på torget i byen Patzun som blei hardt råka av jordskjelvet i 1976. (SCANPIX/NTB)

Carter sa nei, Israel sa «kor mykje»

Krigen kosta rundt 200.000 menneske livet, og éin million blei drivne vekk frå hus og heim.

Kjell Laugerud viste seg mindre brutal enn forgjengarane. Under hans fireårsperiode gjekk talet på døde og sakna markant ned, samanlikna med presidentane før han. Likevel hadde dødsskvadronane heller frie hender.

I 1976 blei demokraten Jimmy Carter president i USA. Han kom med krav Laugerud aldri hadde møtt før i Det kvite hus: Styrk menneskerettane, så får du amerikanske våpen.

Då vende den norske presidenten seg til Israel, som leverte det Laugerud bad om.

Etter to år som eineveldig statssjef måtte Laugerud handtere eit enormt øydeleggjande jordskjelv. 20.000 mista livet. Laugerud evna å leia hjelpearbeidet, mellom anna ved å skaffe mykje hjelp frå utlandet.

Massakrerte urfolksbønder

Ei hending skvetta likevel meir blod på Kjell Laugeruds ettermæle.

I mai 1978, få månader før han pakka seg ut av presidentkontoret – han stilte ikkje til attval, opna soldatar eld mot fattige urfolksbønder.

Over 100 blei drepne i Panzós i Alta Verapaz.

Bøndene hadde protestert mot fordriving. Regjeringa jaga dei vekk frå jorda dei budde på. Dei ville utvinne mineralet og oljen som låg i berget og bakken.

TO DIKTATORAR: Guatemalas president, Kjell Laugerud (t.v.) møtte Spanias Francisco Franco i residensen El Pardo i Spania i 1974. (NTB/NTB)

Laugeruds rival frå ´74 kom grufullt tilbake

Generalen som etterfølgde Kjell Laugerud viste seg langt meir brutal. Talet på drepne og sakna spratt i vêret.

Men han som kom etter var mykje verre.

Efrain Rios Montt heitte han, ein katolikk som blei ein evangelikal, våpenglad kristen. Eller som han sa det sjølv: Ein kristen skal bere både bibel og maskingevær.

Generalen som mista valsigeren til Kjell Laugerud i 1974 blei i 1982 den mest brutale statssjefen under Guatemalas 36 år lange innbyrdeskrig.

Kring 70.000 mista livet eller forsvann frå mars 1982 til august 1983. Ingen periode i Guatemalas historie har vore så blodig. Difor fekk Montt berre vere president i knapt halvanna år før han blei avsett.

Same år som Montt blei avsett ved eit militærkupp, blei Kjell Laugerud sendt på dør i hæren.

Guatemalas norske president døydde i 2009, 79 år gammal.

