– Radikalisering og ekstremisme er alvorlige samfunnsutfordringer som kan få store konsekvenser for et helt samfunn, det vet vi i Norge så altfor godt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Fredag tok han og statsrådene Tonje Brenna (Ap) og Emilie Enger Mehl (Sp) imot Ekstremismekommisjonens rapport, som utreder hva som har gitt grobunn for radikalisering og ekstremisme i Norge, og som lister opp tiltak myndighetene kan iverksette for å forebygge.

Regjeringen vil følge opp med en egen melding til Stortinget om ekstremisme, som skal komme neste år.

Vil ha statlig finansiert tilskuddsordning til å utøve tros- og livssynsarbeid

Ett av tiltakene til kommisjonen handler om å styrke tros- og livssynsarbeidet blant innsatte i fengslene:

«Det etableres en statlig finansiert tilskuddsordning til å utøve tros- og livssynsarbeid i fengsler og å lære opp og veilede dem som utfører det.»

Kommisjonen skriver at erfaringer fra andre land viser at samarbeid mellom livssynsmedarbeidere fra ulike trosretninger kan bidra til å forebygge radikalisering i fengslene.

For: Fravær av religiøse ledere kan medføre at enkelte innsatte begynner å fungere som religiøse autoriteter.

Rapporten melder at det å ha representanter for flere tros- og livssynssamfunn i fengslene «vil kunne skape en bedre balanse mellom trosretninger og være en motvekt mot ekstremisme».

Kommisjonen skriver: «Det å være mer oppmerksom på og anerkjenne religion og religionsutøvelse, særlig islam, og å bruke imamer mer er pekt på som viktige tiltak for å forebygge radikalisering i norske fengsler».

Regjeringa mottek rapport frå ekstremismekommisjonen RAPPORT: Statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (t.h) og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tar fredag i mot rapporten fra Ekstremismekommisjonen. (Javad Parsa/NTB)

Får religiøs eller åndelig veiledning

I 2014 fikk Kriminalomsorgen i oppdrag å etablere lag av livssynsmedarbeidere.

Åtte år senere, i 2022, startet et toårig prosjekt i Kongsvinger fengsel. Med egne livssynsmedarbeidere skal Kriminalomsorgen høste erfaringer før Justisdepartementet avgjør om det innføres permanente ordninger for tros- og livssynsbetjening.

Bakgrunnen for prosjektet, skriver Ekstremismekommisjonen, er at et bedre livssynstjenestetilbud kan redusere risikoen radikalisering.

For: Når innsatte opplever diskriminering og manglende tilgang på religiøs eller åndelig veiledning, kan de lettere bli radikaliserte – i fengselet.

En imam er tilknyttet prosjektet, og Human-Etisk Forbund har i samarbeid med Kriminalomsorgen hyrt inn en midlertidig fengselshumanist.

Trenger tros- og livssynssamfunnene

Ekstremismekommisjonen skriver videre i rapporten at tros- og livssynssamfunn er viktige aktører i det brede arbeidet mot ekstremisme:

«Sivilsamfunnet, inkludert organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, partene i arbeidslivet og spillsamfunn, involveres i større grad i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og ekstremisme på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.»

– Ekstremismekommisjonens utredning gir et godt grunnlag for arbeidet regjeringens nå skal i gang med. Vi starter i dag arbeidet med en stortingsmelding om hvordan vi skal forebygge og bekjempe ekstremisme, sier Støre.

---

Ekstremisme

Ekstremismekommisjonen fikk i oppgave å fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Rapporten ble levert fredag.

Kommisjonen anbefaler blant annet et nytt nasjonalt senter som jobber mot voldelig ekstremisme.

---