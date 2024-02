Offshoreprester klare til å bistå etter helikopterulykken

Én person har omkommet etter helikopterulykken vest for Sotra utenfor Bergen onsdag kveld.

– Vi er sterkt berørt. Dette er en meget alvorlig hendelse som påvirker både offshorearbeidere og pårørende, sier Tim Georg Engelsvold, teamleder for offshoreprestene i Sjømannskirken, til Vårt Land.

I alt var seks personer om bord i helikopteret som styrtet i sjøen. Alle ble hentet opp av vannet og brakt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen onsdag kveld. Blant de fem overlevende som også ble hentet opp fra sjøen er én kritisk skadd, én alvorlig skadd og tre lettere skadd, opplyser Haukeland universitetssykehus på X torsdag morgen.

PREGET: Offshoreprest Tim Georg Engelsvold er sterkt preget av ulykken. Arkivfoto. (Tálos, Peter/NTB)

Sjømannskirkens offshoreprester står nå klare til å reise ut til oljeplattform for å bistå dersom aktørene ønsker det, opplyser han.

Sjømannskirken har syv offshoreprester som jevnlig besøker norske offshoreinstallasjoner, og som også bidrar med oppfølging etter ulykker på sokkelen og på land.

– De berørte er våre venner, sier Engelsvold.

– Dyp sorg

Helikopteret tilhørte selskapet Bristow Norge og var på et treningsoppdrag for Equinor da ulykken skjedde. Det havarerte rundt seks kilometer vest for Algerøyna i Øygarden kommune.

Politiet har varslet at de skal komme med mer informasjon i løpet av formiddagen. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

– Det er med dyp sorg at vi har fått vite at en person på oppdrag for oss er omkommet i denne tragiske hendelsen. Våre tanker går til de nærmeste pårørende, sier Equinors pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen til NTB.

Han opplyser at Equinor stanser alle helikopterflyginger fram til klokken 13 i dag.

Store ressurser ble satt i sving da Hovedredningssentralen (HRS) mottok nødmeldingen klokken 19.41. Et redningshelikopter fra Forsvaret kom først til stedet og fant umiddelbart fem personer i sjøen, ifølge politiet. De ble hentet opp og brakt til sykehus. Et annet helikopter fant den sjette personen og heiste vedkommende opp.

Søker etter vrakrester

Ifølge HRS lå personene i vannet i rundt 50 minutter før de ble hentet opp, skriver Bergens Tidende.

Natt til torsdag ble det søkt etter vrakdeler, og politiet har bedt Forsvaret om å bistå med dette. Statens havarikommisjon har begynt arbeidet med å finne årsaken til ulykken.

– Det vi kommer til å gjøre i morgen, er å lokalisere hovedvraket og deretter finne ut hvordan vi kan få hevet det, slik at vi kan få gjort nærmere undersøkelser, sa avdelingsleder Kåre Halvorsen i havarikommisjonen til TV 2 onsdag kveld.

Vil avhøre overlevende

Politiet har gjort forsøk på å avhøre de overlevende natt til torsdag.

– Vi har gjort noen forsøk på avhør av de skadde og vil gjøre et nytt forsøk nå. Det er ikke sikkert vi lykkes med det, fordi det har vært en stor påkjenning for dem som var om bord, sa stabssjef Landro tidligere i natt til NRK.

Politiet og Equinor har opprettet et pårørendesenter på Scandic Kokstad. De har også opprettet et nummer som pårørende bes om å ringe: 990 97 989.

Nødmeldingen som ble sendt ut, var et såkalt mayday relay, som er en nødmelding formidlet på vegne av andre.

Ifølge Bristow Norge var helikopteret på søk- og redningstrening. Det var av typen Sikorsky S-92.