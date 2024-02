Israel slipper inn mindre nødhjelp til Gaza

FNs øverste domstol påla for en måned siden Israel å gjøre alt for å hindre et folkemord på palestinerne på Gazastripen.

ICJ påla også Israel å gjennomføre «umiddelbare og effektive tiltak for å muliggjøre levering av presserende nødvendige grunnleggende tjenester og humanitær bistand» til palestinerne der.

Dette har ikke skjedd, ifølge Amnesty International.

– Israelske myndigheter har ikke gjort det minste for å etterkomme pålegget ICJ kom med 26. januar, mener menneskerettsorganisasjonen.

Sultes

Human Rights Watch er enig.

– Den israelske regjeringen sulter de 2,4 millioner palestinerne i Gaza og utsetter dem for enda større fare nå enn før FNs øverste domstol kom med sitt bindende pålegg, sier lederen for HRWs virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir.

Ifølge de to menneskerettsorganisasjonene, som viser til tall fra FN, slippes det nå inn rundt 30 prosent færre lastebiler med nødhjelp daglig enn før ICJ-pålegget.

Mindre nødhjelp

– Den israelske regjeringen har ganske enkelt oversett domstolens pålegg og på enkelte områder til og med trappet opp sin undertrykkelse, blant annet ved ytterligere å blokkere livreddende nødhjelp, sier Shakir.

ICJs kjennelser er bindende, men Haag-domstolen har ingen mekanisme for å tvinge land til å rette seg etter dem.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) bekrefter bildet Amnesty og Human Rights Watch tegner av situasjonen.

Ifølge UNRWA slapp det i februar inn bare halvparten så mye nødhjelp til Gaza som måneden før.

– Nødhjelpen skulle øke, ikke reduseres, for å møte behovene til 2 millioner palestinere som lever under desperate forhold, skriver UNRWAs leder Philippe Lazzarini på X.

Han mener årsaken er manglende politisk vilje fra israelsk side.

Lite eller ingenting

Association of International Development Agencies, som er en koalisjon av over 70 hjelpeorganisasjoner med virksomhet på Gazastripen og Vestbredden, konstaterer også at Israel har sluppet inn mindre nødhjelp nå enn før Haag-domstolens pålegg.

Ifølge koalisjonen er det stort sett bare Rafah ved grensa mot Egypt som får nødhjelp, mens lite eller ingenting når palestinerne som befinner seg lenger nord.

Israel hevder på sin side at de ikke hindrer nødhjelpsforsendelser til Gaza og viser til at det senest søndag ble kjørt inn 245 lastebillass.

Det var imidlertid under halvparten av hva som ble fraktet inn daglig før krigen, da behovene var langt mindre.

Livsfarlig

Israel gir hjelpeorganisasjoner skylden for at nødhjelp ikke distribueres til dem som trenger det i Gaza.

FN og hjelpeorganisasjonene viser til at de israelske angrepene gjør det livsfarlig å distribuere hjelp i enklaven som er under kraftige angrep, både fra luften og fra bakkestyrker.

160 FN-ansatte og minst 340 helsearbeidere er hittil drept i de israelske angrepene, og en rekke hjelpeorganisasjoner har fått lokalene sine bombet.

Hjelpeorganisasjoner som Leger Uten Grenser og Médecins du Monde forteller at de opplevde dette rett etter at ICJ hadde kommet med sitt pålegg til Israel.

Nærmere 30.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep i Gaza siden oktober, over 70.000 er såret og nærmere tre av fire ofre er barn og kvinner.

Rundt 80 prosent av innbyggerne i Gaza har flyktet fra hjemmene sine, og de fleste av dem lever nå i provisoriske telt i Rafah-området.

Sulter i hjel

FN konstaterte nylig at så å si alle palestinere i Gaza nå går sultne, at 64 prosent av husholdningene der bare kan spise ett måltid i døgnet, og at antallet barn som lider av akutt underernæring øker faretruende.

Hvert sjette barn under to år er akutt underernært nord på Gazastripen, og for mange av dem står det om livet, advarte FN for en uke siden.

I Rafah på grensa til Egypt er 5 prosent av barna under to år akutt underernærte.

– Barn nord på Gazastripen har alt sultet i hjel, slår Bushra Khalidi i hjelpeorganisasjonen Oxfam fast.