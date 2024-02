Han studerer religion fra kirkeasyl. Da flyttet høyskolen undervisningen til kirken

Suel Kassembo har siden nyttår vært i kirkeasyl i Herøy kirke, for å unngå at han sendes ut av landet etter 19 år i Norge.

En dag tidligere denne måneden fikk han besøk av fire medstudenter ved Høgskolen i Volda, hvor han for tiden tar et årsstudium i religion, kultur og samfunn.

Normalt deltar Kassembo i undervisningen digitalt fra Herøy kirke, men dette dagen ville høyskolen gi ham mulighet til delta fysisk i undervisningen, melder Khrono.

— Jeg er veldig takknemlig for at høgskolen kunne ta undervisninga her og at kirka stilte slik opp. Jeg lærte veldig mye av både prest og lærer. Det var som å være på en ekskursjon, sier en rørt Kassembo til Khrono.

Studentene satte pris på å ha fysisk undervisning med Kassembo, sier førsteamanuensis Ralph Meier til Khrono.

— Vi har ikke tatt stilling til selve utvisningssaken. Det vi ønsker er at Suel, som vår student, får godt tilrettelagt undervisning.

I kirkeasyl i påvente av endelig dom

Kassembo kom til Norge i 2004 som blindpassasjer ombord i en båt. Han fikk ikke innvilget asyl fordi norske myndigheter tvilte på at han kommer fra Burundi. Likevel kunne han ikke sendes tilbake, siden norske myndigheter ikke kunne dokumentere hvilket land han er fra. Dermed har han vært regnet som en ureturnerbar flyktning.

GUDSTJENESTE: Suel Kassembo og Solfrid Leinebø Seljås, sokneprest i Herøy, fra gudstjenesten da kirkeasylet ble kunngjort nyttårsaften 2023. (Hallgeir B. Skjelstad )

Tidligere i år la Kassembo frem dokumentasjon fra Burundis ambassade i Berlin som skulle vise at han er fra Burundi. Kort tid etter ble han pågrepet av politiet for å sendes ut av landet, men utsendingen ble stoppet i siste liten da Oslo tingrett innvilget en midlertidig forføyning.

12. desember i fjor tapte han saken i Oslo tingrett, og dermed ble også den midlertidige oppholdstillatelsen opphevet. Derfor gikk han på nyttårsaften i kirkeasyl for å ha et vern i påvente av endelig dom i saken, ifølge støttegruppen hans.

Belastende å ikke bevege seg fritt

Kassembo opplever at det er positivt å være tett på det kirkelige livet samtidig som han studerer religion. Det er likevel belastende å ikke kunne bevege seg fritt utenfor kirken.

— Jeg har det fint og er tatt godt imot av kirkefolket. Det er fine fasiliteter her og jeg har mulighet til å lage meg mat og være i et rom og konsentrere meg om studiene, sier Kassembo til Khrono.

Kirken må ikke bli en arena for maktbruk. — Ingeborg Midttømme, biskop i Møre

Biskop advarer politiet mot å gå inn i kirken

I april i fjor opphevet justisminister Emilie Enger Mehl instruksene og retningslinjene som i 30 år har hindret politiet i å gå inn i kirker for å hente ut kirkeasylanter med makt.

Mehl har så langt ikke kommentert Kassembos sak. Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt har tidligere sagt til Vårt Land at «det kan bli aktuelt å gå inn i kirken etter hvert».

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, er én av dem som har engasjert seg i Kassembos sak.

– Kirken må ikke bli en arena for maktbruk. Menigheten må ikke oppleve å møte politi inne i kirken, har Midttømme tidligere sagt til Vårt Land.