Russlands ambassadør kalt inn til norsk UD som følge av Navalnyjs død

– I samtalen vil norske synspunkter bli formidlet om russiske myndigheters ansvar for dødsfallet og for å tilrettelegge for en åpen etterforskning, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Jørem i utenriksdepartementet i en epost til NTB.

– Norske myndigheter vil gjenta vår oppfordring om løslatelse av alle politiske fanger, tilføyer Jørum.

Møtet vil finne sted om kort tid, opplyste UD like før klokka 21 mandag kveld.

Tidligere mandag sluttet Sverige, Finland, Spania og Tyskland seg til rekken av europeiske land som har kalt inn russiske ambassadører på teppet i protest mot den russiske opposisjonslederens død. Storbritannia gjorde det samme allerede fredag kveld.

Også russiske ambassadører i Litauen, Latvia og Estland har måttet innfinne seg i de respektive landenes utenriksdepartementer som følge av dødsfallet til 47 år gamle Navalnyj.

Navalnyj sonet en lengre fengselsstraff i en russisk straffekoloni. Det russiske fengselsvesenet opplyste om dødsfallet fredag.