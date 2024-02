Full omveltning i Trondheim Ap-toppen – nye ledere innstilt

Både Adresseavisen VG og TV 2 får bekreftet at Nilsen er innstilt som ny leder etter at Gunn Elin Høgli i Trondheim Ap fredag måtte gå etter et mistillitsforslag på årsmøtet.

Før innstillingen ble kjent, sa Pål Sture Nilsen til Adresseavisen at han hadde snakket med valgkomiteen lørdag morgen.

– Vi hadde en god samtale, så får valgkomiteen gjøre jobben. Uansett utfall så er jeg sikker på at vi får en god løsning.

– Jeg er klar for å bli leder om valgkomiteen og medlemmene ønsker det. Jeg har lederegenskaper som gjør at jeg får folk til å jobbe sammen, sa Nilsen.

Samtidig ligger det altså an til at tidligere Ap-nestleder Trond Giske sikres en fast plass i styret. Sammen med Magnus Aastrøm vil Giskes lokallag fra det fremadstormende Nidaros Sosialdemokratisk Forum dermed få større formell makt om valgkomiteens innstilling blir vedtatt, skriver Adresseavisen.

– Ugreit

Mistillitsforslaget mot Gunn Elin Høgli kom fra Østbyen arbeiderlag, og 83 personer stemte for og 60 stemte imot. Høgli måtte derfor gå av etter kun ett år som Trondheim Ap-leder.

– Jeg synes det er ugreit at det skjer på den måten, men det er organisasjonens rett å si ifra. Det var ingen personangrep når vi behandlet mistillitsforslaget, så håndteringen i går var grei, sier Nilsen.

Konflikten skyldes ifølge Høgli at partikontoret ansatte AUF-eren Emilie Græsli i valgkamporganisasjonen. Græsli hadde frontet AUFs oppgjør med Trond Giske i 2020.

Etter avstemningen kom Høgli med krasse beskyldninger mot blant annet Giske. Hun hevdet fra talerstolen at Nidaros-lederen i en telefonsamtale i mai i fjor hadde sagt til henne at hun skulle kastes på et ekstraordinært årsmøte.

Giske avviste allerede fredag kveld at han hadde spilt opp til bråk i forkant av møtet. Etterpå nektet han for at han hadde sagt at Høgli skulle kastes.

– Det er rett og slett ikke sant. Det er ingen som har truet henne med noe som helst. Men, akkurat i en sånn situasjon, får vi ha litt takhøyde for at det kommer noen harde ord, sier Giske til Nidaros.

Nestlederen trakk seg

Rabalderet på Trondheim Aps årsmøte endte med at nestleder Jørn Arne Flått trakk seg. Dermed må også han erstattes i det nye styret. Valgkomiteen har innstilt Jannicke Eriksen som Flåtts etterfølger.

Etter at Høgli måtte gå av, beskriver Flått valgkomiteens arbeid som brudd på god organisasjonspraksis. Dette framkommer i en epost han sendte til valgkomiteens leder Eva Kristin Hansen natt til lørdag, og som Adresseavisen gjengir.

Flått har også bedt om at Arbeiderpartiet sentralt må se nærmere på hva som skjedde under vrakingen av lederen. I tillegg vil han at partikontoret i Oslo bidrar med å rydde opp.

– Jeg er bekymret for partikulturen i Trondheim Ap. Jeg ser ingen mulighet for å fortsette i styret som nestleder etter hendelsene på årsmøtets første dag, og gir med dette valgkomiteen formelt beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg som nestleder i Trondheim Ap. Jeg ønsker det nye styret lykke til, skriver Flått.

– Nå må det være slutt

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng var til stede i Trondheim fredag kveld. Hun sa til TV 2 før avstemningen at det er første gang hun har vært på et årsmøte hvor det fremmes mistillit mot sittende leder.

Etter avstemningen talte Stenseng for forsamlingen. Hun sa at det har vært reglen mer enn unntaket at det er konflikter og persondebatter som preger møter i Trøndelag og Trondheim, ifølge VG.

– Trondheim klarer ikke å sette dagsordenen på politikk når det er personer og interne konflikter som skal dominere. Nå må det være slutt på det, sa Stenseng.